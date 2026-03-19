EDP ha nombrado a Duarte Bello como responsable del grupo energético en España y Portugal, y será el consejero delegado de EDP España, en sustitución de Pedro Vasconcelos, informó la compañía.

Con este nombramiento, ratificado por el consejo de administración de EDP España, Bello asume los retos ibéricos del grupo energético luso, además de los del resto de Europa, responsabilidad que tiene desde 2024, dentro de la estructura de la compañía, organizada en torno a cinco regiones -Iberia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia Pacífico-.

El directivo se incorporó a EDP en 2006 en el área de fusiones y adquisiciones (M&A) y Desarrollo Corporativo, área que lideró entre 2009 y 2017, desde donde dirigió transacciones internacionales en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia Pacífico, además de contribuir al diseño de las estrategias del grupo.

También ha trabajado como jefe del gabinete del consejero delegado y ha sido miembro del Comité de Inversiones del Grupo EDP.

Duarte Bello forma parte también del comité ejecutivo de EDPR desde 2017, la filial de renovables del grupo energético con sede en España, desde donde lidera la estrategia de proyectos renovables y soluciones para empresas en Europa.

Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidade Nova de Lisboa, el nuevo consejero delegado de EDP España tiene un MBA del INSEAD y Post-Grado del Harvard Business School.