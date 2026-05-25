El Papa León XIV ha recibido este lunes en audiencia privada a la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre en la Ciudad del Vaticano, con motivo del 170.º aniversario de la entidad barcelonesa, fundada en 1856. Este encuentro ha tenido lugar pocas semanas antes de la visita oficial del pontífice a España. La audiencia se ha celebrado en las dependencias pontificias, donde los representantes del club han tenido la oportunidad de trasladar al Santo Padre la historia, la evolución y el papel que el Círculo Ecuestre ha desempeñado a lo largo de los años como punto de encuentro de la sociedad civil, económica, cultural e institucional de Barcelona.

Tras la audiencia, el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha destacado la relevancia del encuentro con el Papa León XIV : «Ha sido un inmenso honor que Su Santidad el Papa León XIV haya recibido a la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre en un momento tan especial para nuestra institución. Celebrar 170 años de historia supone mirar atrás con orgullo, reconocer el legado de quienes han hecho grande el Club y, al mismo tiempo, reafirmar nuestro compromiso con el futuro.

Y añade: «Durante la audiencia hemos podido compartir con el Santo Padre la trayectoria del Círculo Ecuestre, su vocación de servicio a Barcelona y su voluntad de seguir siendo un espacio de diálogo, convivencia y reflexión al servicio de la sociedad».

Lacalle ha destacado que «esta audiencia adquiere, además, un significado especialmente relevante al producirse pocas semanas antes de la visita oficial del Papa a España. Para el Círculo Ecuestre, poder encontrarse con el Santo Padre en el Vaticano en este contexto constituye un motivo de enorme satisfacción y una muestra del vínculo histórico de nuestra institución con Barcelona, con la sociedad civil y con los grandes espacios de encuentro institucional».

«Sus palabras nos animan a continuar trabajando con responsabilidad, manteniendo vivo el espíritu fundacional del Club y reforzando nuestro papel como punto de encuentro plural, abierto y comprometido con el progreso social, económico y cultural de nuestro entorno. Este aniversario no es solo una celebración institucional, sino también una oportunidad para renovar los valores que han acompañado al Círculo Ecuestre desde 1856», ha señalado Lacalle.

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Al encuentro con el pontífice han asistido también los vicepresidentes Ignacio Marull, Antonio Gámiz, Luis Conde e Isabel Estany; el secretario, José Ignacio Garmendia; los vocales de la Junta de Gobierno, Ramón Agenjo, Luis Badrinas, José María Cardellach, Jordi Casas, Carlos Durán, Álvaro Echevarría, Ricardo Fernández Deu, Jordi García Tabernero, Anna Gener, Tirso Gracia, Pere Guardiola, Sergio Martínez, Alberto Missé, Jordi Morral, Isabel Perea, Daniel Puig, Aurora Sanz, Luis Sans Mercé, Miguel Tarazón, Helena Torras y Carlos Tusquets.

Así como el director general del club, David Galán; el presidente del Senado del Círculo Ecuestre, Antonio Gámiz; el secretario del Senado, Enrique Salvia; y el presidente del Comité de Jóvenes, Emilio Zegrí.

En el marco de la conmemoración de este 170.º aniversario, el Círculo Ecuestre celebrará el próximo 28 de noviembre una cena de gala en el Palacio de Congresos de Cataluña. El acto reunirá a socios, representantes de empresas e instituciones y miembros de la sociedad civil en una velada concebida como reconocimiento a la trayectoria histórica del Club y a todas las personas que han contribuido a consolidarlo como una institución de referencia en Barcelona.

Desde su inauguración en 1856, el Círculo Ecuestre se ha convertido en una institución que ha reunido a personalidades de los círculos empresariales, profesionales e

institucionales más influyentes. El club ha sido siempre un punto de encuentro de la sociedad civil, abierto a más de 370 clubes de correspondencia repartidos por los 5 continentes.