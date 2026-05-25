Los zoólogos no se lo creen: las cámaras captan en Argentina un rarísimo felino del que sólo quedan 2.200 ejemplares

El desierto volcánico de Mendoza, en Argentina, ha sido escenario de un hallazgo científico extraordinario. Una de las cámaras trampa de la organización WCS Argentina ha logrado capturar imágenes del felino más amenazado de todo el continente americano.

Con apenas 2.200 ejemplares en libertad, cada nuevo registro de este animal esquivo supone un hito para la biodiversidad global.

Hallazgo histórico en los Andes: capturan imágenes del felino más amenazado de América

El registro audiovisual del gato andino se produjo en una zona rocosa de Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. Este descubrimiento posee un valor científico incalculable porque confirma la presencia de la especie en un sector cercano al Área Natural Protegida La Payunia.

Los expertos llevaban años monitorizando la zona tras recibir el testimonio preciso de un productor ganadero que describió un encuentro con un ejemplar. Las imágenes muestran al pequeño felino camuflado con maestría entre las formaciones de piedra.

La aparición de este animal ratifica que los esfuerzos de conservación y el monitoreo constante generan resultados concretos en el territorio.

¿Por qué es tan difícil ver al gato andino en su hábitat natural?

El gato andino destaca por ser un animal de hábitos solitarios y un temperamento esquivo. Su pelaje, denso y con manchas que rompen su silueta, le permite fundirse con el entorno de la cordillera andina, donde suele pasar inadvertido para el ojo humano.

Actualmente, la especie habita en sectores muy específicos de los Andes en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. La situación de este mamífero es crítica. Según los datos que manejan las organizaciones conservacionistas, quedan menos de 2.200 ejemplares en todo el continente.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga oficialmente al gato andino como una especie «En Peligro de Extinción». Entre sus principales amenazas figuran la caza, la degradación de su hábitat por actividades extractivas y los atropellos en rutas.

Además, el cambio climático y la disminución del chinchillón, su presa principal, ponen en jaque su supervivencia a largo plazo.

Conservación y convivencia: el desafío de proteger al gato andino en La Payunia

El Área Natural Protegida La Payunia constituye un territorio central para garantizar el futuro del gato andino. Con más de 665.000 hectáreas de imponente paisaje volcánico, esta reserva alberga una fauna nativa diversa que incluye al cóndor andino, el puma y el lagarto de las rocas.

Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina, señala que el impacto positivo de estas zonas de protección trasciende sus límites geográficos.

La estrategia de conservación no solo implica el estudio biológico, sino también la integración de las comunidades rurales. WCS Argentina trabaja con productores ganaderos en la implementación de métodos no letales para evitar conflictos con los depredadores.

El uso de perros protectores de ganado, luces nocturnas y mejoras en los corrales ha demostrado una efectividad asombrosa. Los datos indican que el 84% de los productores que aplicaron estas herramientas redujeron sus pérdidas económicas por ataques de carnívoros.

Como consecuencia directa, el 89% de ellos ha dejado de cazar carnívoros y aves carroñeras, fomentando una convivencia sostenible entre la actividad humana y la vida silvestre.