El consejo de nombramientos de Indra prevé aprobar esta misma tarde proponer a Manuel Cermerón como nuevo consejero delegado del grupo, en una decisión que cuenta ya con el respaldo mayoritario del órgano de gobierno de la compañía, según fuentes conocedoras del proceso. El actual director de crecimiento y transformación de Veolia se convertirá así en el sustituto de José Vicente de los Mozos al frente del gigante de Defensa español.

La llegada de Cermerón supone un movimiento de enorme calado interno dentro de Indra. No sólo porque coloca al frente de la gestión ejecutiva a un perfil con experiencia industrial y de gestión empresarial, sino porque refuerza de forma directa el poder del presidente, Ángel Simón, con quien mantiene una estrecha relación profesional desde hace años. Cermerón fue consejero delegado de Agbar y también dirigió Suez España, dos compañías en las que coincidió con Simón y donde ambos consolidaron una relación de máxima confianza.

El nombramiento llegará, además, en un momento especialmente delicado para Indra, inmersa en plena redefinición estratégica y con múltiples frentes abiertos tanto en Defensa como en tecnología, además de su reorganización corporativa. La designación de Cermerón busca, precisamente, enviar un mensaje de estabilidad al mercado y disipar las dudas internas y externas sobre el perfil que debía ocupar la dirección ejecutiva de la compañía.

En las últimas semanas habían surgido voces dentro y fuera del grupo que defendían la posibilidad de situar al frente de Indra a un perfil con un marcado componente político o institucional, dada la creciente relevancia estratégica de la empresa en los planes de Defensa del Gobierno.

Fuentes próximas al consejo explican que Cermerón reúne precisamente dos de las condiciones que más pesaban en la decisión: la confianza absoluta de Ángel Simón y su capacidad para pilotar operaciones corporativas de gran dimensión.

La extraña salida de De los Mozos

La marcha de José Vicente de los Mozos ha dejado, no obstante, un importante debate interno dentro de la compañía. Según las fuentes consultadas, la decisión de no aceptar una prórroga en su cargo como consejero delegado no se adoptó formalmente en una reunión del consejo, sino mediante conversaciones individuales mantenidas telefónicamente entre Ángel Simón y los distintos consejeros.

Ese procedimiento ha generado cierta inquietud en algunos sectores de la compañía, que consideran que una decisión de semejante relevancia debería haberse abordado en un órgano formal y con deliberación conjunta. Especialmente porque De los Mozos había mantenido hasta ahora un fuerte respaldo interno y había liderado parte de la expansión industrial de Indra en los últimos meses.

El movimiento evidencia el creciente control que Ángel Simón ha ido consolidando dentro del grupo desde su llegada a la presidencia. En los últimos meses se han producido diversos cambios organizativos y reajustes de poder dentro de la estructura de Indra, en paralelo a la reordenación de áreas estratégicas y a la incorporación de perfiles próximos al actual presidente.

La llegada de Cermerón se interpreta internamente como un paso más en esa consolidación del nuevo núcleo directivo que está tomando posiciones en la compañía.

Cermerón y la negociación con EM&E

Uno de los principales cometidos que tendrá el nuevo consejero delegado será relanzar las negociaciones con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para sacar adelante la operación corporativa entre ambas compañías.

La integración entre Indra y la empresa de la familia Escribano continúa siendo uno de los grandes objetivos estratégicos de la compañía y del entorno industrial vinculado a Defensa. Sin embargo, las negociaciones han atravesado distintas fases de tensión y complejidad, especialmente por el equilibrio accionarial y el reparto de poder derivado de la operación.

Cermerón será ahora el hombre encargado de reconstruir puentes y tratar de encauzar nuevamente la fusión. Su perfil negociador y su experiencia en grandes operaciones empresariales son precisamente algunos de los factores que han pesado en su elección.

La operación con EM&E es considerada clave dentro del futuro industrial de Indra, especialmente en un contexto de fuerte crecimiento del gasto en defensa en Europa y de consolidación del sector. La compañía busca reforzar su capacidad industrial y tecnológica en ámbitos estratégicos ligados a armamento, sistemas terrestres y electrónica militar.

Además, el respaldo de Ángel Simón a Cermerón pretende garantizar que la negociación con los Escribano quede plenamente alineada con la nueva estructura de poder que se está configurando dentro de Indra.

Con este movimiento, la compañía afronta una nueva etapa marcada por la concentración de poder alrededor de la presidencia, el impulso definitivo a las operaciones corporativas pendientes y la búsqueda de estabilidad interna tras semanas de tensión en la cúpula directiva.