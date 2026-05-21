Joseph Oughourlian, presidente del fondo Amber Capital y del Grupo Prisa, aumentará su participación en Indra tras la inminente salida de su actual consejero delegado (CEO), José Vicente de los Mozos Obispo. Según ha podido confirmar OKDIARIO, después de reducir su participación del 7,3% al 5,3% en febrero, Amber Capital volverá a reforzarse con un 7% en la compañía.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la entidad tiene intención de aumentar su peso en Indra en su nueva etapa y Oughourlian blindar su puesto en el Consejo de Administración de la compañía de Defensa.

Después de que la entidad avisara de la próxima sustitución de De los Mozos, el mercado está pendiente de la siguiente reunión del consejo de administración de Indra, que finalmente se celebrará el martes que viene. Sin embargo, antes de esta junta podría despejarse la incógnita sobre quién sustituirá al actual consejero delegado.

Por el momento, todas las posibilidades están abiertas, desde que Ángel Simón continúe como presidente no ejecutivo y se fiche a un nuevo consejero delegado con funciones ejecutivas, hasta que a Simón se le dote de funciones ejecutivas y las comparta con el nuevo CEO, siendo los dos cargos ejecutivos.

Cabe recordar que Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa, aterrizó en Indra el día 2 de abril con un cargo representativo, sin funciones ejecutivas y para cerrar la crisis de gobernanza en la que Indra llevaba sumida varios meses.

Amber recupera su lugar en Indra

Amber se deshizo de parte del capital de Indra hace poco más de tres meses en medio de la batalla que mantenía abierta el Gobierno de Pedro Sánchez contra el que era en aquel momento presidente de la compañía, Ángel Escribano, por los planes de fusión con su empresa familiar, EM&M. En aquel momento, Oughourlian aprovechó la subida que experimentó la acción de Indra en Bolsa por las grandes inversiones anunciadas por el Ejecutivo en Defensa para hacer caja y vender una parte de su participación, aunque sin perder ese 5% más que relevante.