‘Répoker’ histórico de Unai Emery: conquista con el Aston Villa su quinta Europa League

De Turín 2014 a Estambul 2026. Un vuelo de 14 años que aterriza en la gloria europea. El piloto es Unai Emery, que en la capital turca conquista su quinta Europa League después de que el Aston Villa tumbe al Friburgo. Completa con el equipo inglés una manita por la que han pasado dos clubes más. Una con el Villarreal y tres más con el Sevilla. Palabras mayores. La Europa League puede cambiar cuando quiera su nombre a Unai Emery League.

«No soy el rey de la competición», decía el técnico vasco antes de arrancar su última final. Menos mal. Ha ganado cinco de las seis finales que ha disputado. Las tres primeras y, además, consecutivas, con el Sevilla. Contra Benfica en 2014; ante el Dnipro en 2015 y en 2016 tras rendir al Liverpool. Cinco años más tarde, en 2021, logró su cuarta Europa League después de que el Villarreal se impusiera en penaltis al Manchester United. Su quinta final la ha ganado este miércoles con el mencionado Aston Villa.

En su currículum solo hay una cruz. En 2019 en Bakú. En aquella ocasión, el Arsenal de Unai Emery claudicó estrepitosamente (4-1) ante el Chelsea de Hazard, que anotó un doblete aquel día. La única de sus seis finales que se le ha escapado. La más reciente, la del Villa, fue una de esas en las que barrió a su rival. Pasó por encima de un Friburgo que venía de hacer una Europa League prácticamente perfecta y con sensaciones de ser un equipo muy competitivo.

Tielemans, de estrategia; Buendía con un golazo; y Rogers noquearon a los alemanes. «Espero que sea solo el comienzo de una nueva era para el Aston Villa. Ser capaz de competir en Europa y la liga doméstica es el reto grande. Lo estamos consiguiendo. Europa es la consecuencia de algo. A mí, Europa me ha dado mucho por las finales que he podido jugar y los trofeos que he podido conseguir, pero siempre ha sido gracias a un proceso previo que he tenido», explicó Unai Emery en la víspera de su equinta Europa League.