Todo lo que tienes que saber sobre Unai Emery: edad, de dónde es, cuánto cobra en el Aston Villa, cuántos títulos ha ganado…

El Aston Villa de Unai Emery disputa este miércoles 20 de mayo la final de la Europa League ante el Friburgo en el Besiktas Park de Estambul. El entrenador más laureado de la historia de esta competición busca su quinto trofeo en su sexta final tras los tres que ganó con el Sevilla y otro con el Villarreal. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la trayectoria de Unai Emery.

Unai Emery afronta este miércoles en Estambul otra final de la Europa League en la que aspira a su quinto título en la segunda competición europea. Después de otro año sobresaliente en el que ha conseguido clasificar al Aston Villa para la Champions League, el entrenador español puede poner el broche a una temporada excelsa con el primer título europeo del club desde que ganara la Copa de Europa en 1982.

Tras casi medio siglo de sequía en Europa, Unai Emery puede llevar a la gloria a un Aston Villa que se enfrentará contra un peligroso Friburgo, que llega después de eliminar a equipos como Braga o Celta de Vigo. La final de la Europa League se disputará en el Besiktas Park Arena de Estambul el miércoles a las 21:00 horas y en España se podrá ver a través de Movistar+.

Cuántos años tiene Unai Emery

Unai Emery nació el 3 de noviembre de 1971 y tiene 54 años.

Dónde nació Unai Emery

Procede de la localidad de Hondarribia, en Guipúzcoa.

Cuánto cobra Unai Emery en el Aston Villa

El Aston Villa pagó en octubre de 2022 la cláusula de rescisión de seis millones al Villarreal para ficharlo y su salario, según WageIndicator, ronda los 9,5 millones de euros anuales.

A qué equipos ha entrenado Unai Emery

Comenzó su carrera en los banquillos en el Lorca Deportiva, club en el que disputó sus últimos partidos como futbolista profesional. Tras la destitución de su entrenador, pasó del campo a los banquillos y logró ascender ese año a Segunda División tras coger al equipo en enero. En la siguiente temporada llegó con opciones a la última jornada de subir a Primera División y eso le valió para fichar por el Almería.

En Almería logró el ascenso a Primera División en su primer año y en su primera temporada en la élite del fútbol español consiguió un meritorio octavo puesto. Esto le valió para que le contratara el Valencia, donde logró mantener al equipo compitiendo con los mejores y clasificándolo para la Champions a pesar de que cada año el equipo perdía valor de mercado con la venta de sus jugadores más importantes.

En mayo de 2012 fichó por el Spartak de Moscú y fue destituido en noviembre. Tras este paso efímero por Rusia, asumió en el Sevilla en los que fueron los años más importantes de la historia del club con tres títulos de Europa League consecutivos. Esto le valió para en 2016 ser contratado por el PSG, club en el que estuvo dos temporadas sin poder conquistar la Champions, pero donde sí respondió a nivel nacional.

Tras dos años en París, fichó por el Arsenal, donde tuvo la difícil misión de ocupar el puesto en el banquillo que había ocupado Arsène Wenger durante décadas. En su primer año fue subcampeón de la Europa League y quinto clasificado en Premier y fue destituido al año siguiente después de un mal inicio. Tras este despido le llegó la oportunidad en Villarreal, donde consiguió el primer título de la historia del club y por ello el Aston Villa pagó su cláusula de rescisión.

Palmarés de Unai Emery

Este es su palmarés:

Europa Leagues: 4

Ligue 1: 1

Supercopa de Francia: 2.

Copa de la Liga: 2

Copa de Francia: 2

Cuántas Europa League ha ganado Unai Emery

Ha ganado cuatro Europa League. Tres consecutivas con el Sevilla en 2014, 2015 y 2016 y otra con el Villarreal, en 2021.

En qué equipo juega el hijo de Unai Emery

Lander Emery juega actualmente como portero en el Real Unión de Irún de la Primera RFEF. Fichó por el club vasco procedente del filial del Aston Villa.

Quién es el abuelo de Unai Emery

Antonio Emery Arocena es su abuelo y fue un portero que desarrolló toda su carrera en el Real Unión de Irún. Ganó dos Copas del Rey en los años de esplendor del equipo vasco en 1924 y 1927.

Quién es la esposa de Unai Emery

Unai Emery se casó en 1998 con Luisa Fernández Sevilla y fruto de este matrimonio nació su hijo Lander.