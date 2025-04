El comentado desprecio de Luis Enrique a Unai Emery: «Yo merezco el reconocimiento, igual que él»

Unai Emery puso contra las cuerdas a Luis Enrique en un auténtico partidazo de sus pupilos en Villa Park. El Aston Villa venía con un 3-1 en contra de la ida y, para colmo, el conjunto parisino se puso 0-2 en menos de media hora. Eso complicaba la remontada, pero los ingleses le dieron la vuelta y se quedaron a un gol de forzar la prórroga ante uno de los grandes favoritos a ganar la Champions League.

A pesar de haberles llevado al límite, Luis Enrique no quiso halagar a Emery y pidió reconocimiento también para él, por su trayectoria en la competición. El técnico asturiano ha llevado al PSG a su segunda semifinal consecutiva desde que dirige al campeón de la Ligue 1. «Creo que somos justos merecedores, creo que nos sirve para crecer. Somos un equipo muy joven y el que crea que alguien se va a pasear por la Champions League está totalmente equivocado, y hoy se ha podido ver», señaló tras el encuentro en Villa Park.

Además, el técnico asturiano analizó el desarrollo del choque. «Cuando ya has perdido en París 3-1 y vienes a jugar aquí y 0-2 vas perdiendo, pues es evidente que ellos han cambiado. Hemos tenido, al final de la primera parte, un exceso de confianza, hemos cometido errores, hemos empezado a jugar balones, tacones y cositas que no tocan, hemos empezado a hacer pases por dentro con mucho riesgo, mucho peligro, contra un equipo que presiona muy bien, un equipo que tiene un alto nivel. Por eso es tan difícil ganar fuera de casa y especialmente en este estadio», indicó.

«El partido en la segunda parte se vuelve loco porque no hay otra solución para el Aston Villa, o pierden o arriesgan todo. Nos ha entrado un poco el tembleque y en tres minutos hemos encajado dos goles, y podrían haber sido tres o cuatro. Miraba a Rafel en el banquillo y pensaba ‘a ver si pasamos este temporal’, porque ha habido 10 minutos de frenesí total para el Aston Villa que podrían haber dado la vuelta a la eliminatoria», prosiguió.

Cuando le pidieron que destacase la trayectoria de Unai Emery en esta Champions, Luis Enrique se reivindicó a sí mismo. «Bueno… yo merezco el reconocimiento, igual que él, que los entrenadores españoles estamos por el mundo intentando llevar nuestras ideas y, a partir de ahí, respeto a todos. Lo que nos interesa es competir de la mejor manera, dar nuestra idea de lo que es el fútbol. En ese sentido, tanto Unai como todos los entrenadores españoles que estamos por el mundo intentamos llevar adelante nuestra idea», señaló en declaraciones a Movistar+.

Sin embargo, no mostró preferencia por enfrentarse en semifinales al Arsenal o al Real Madrid. «Mañana voy a prepararme una cenita en casa tranquilamente, viendo el rival, que no sé si será un inglés o un español. Si es un inglés, será el tercer equipo inglés en estas últimas eliminatorias; si es un español, será un sitio que conozco perfectamente. No tengo preferencia, porque realmente estamos tan contentos de estar en semifinales por segundo año consecutivo. Es el momento de disfrutar y de aceptar el que nos toque», manifestó.