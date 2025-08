Toni Freixa pierde los papeles contra Ter Stegen: «Que asuma que…»

Ter Stegen ha abierto un nuevo frente con el FC Barcelona. El portero alemán se ha negado a compartir su informe de lesión con la comisión médica de la Liga y Joan Laporta no podrá usar parte de su salario para inscribir a Joan García. Una guerra sin cuartel que ha provocado muchas reacciones acerca de la actitud del capitán a la hora de ayudar al club de cara al comienzo de temporada.

Aunque algunas fuentes informan de que la razón del enfado viene de muchos meses atrás, Toni Freixa quiso avivar el fuego en contra de Ter Stegen después de su actitud en los despachos: «Está de baja porque tiene una lesión y tenemos un portero recién fichado que va a ser titular indiscutible», comenzó el periodista. La tensión con el jugador es total. Desde el fichaje de Joan García y la renovación de Szczesny, el alemán pasó a colocarse en la rampa de salida, llegando a proponer quitarle la capitanía. Un gesto que a Ter Stegen le cabreó mucho y que provocó la ruptura total con la entidad azulgrana.

«Va a ser el tercer portero. Le va a dar mucho nivel a los entrenamientos y eso va a ser bueno. No conozco ningún caso de ningún club que le haya ocurrido esto». Para el Barça, que abrió un expediente disciplinario, lo considera como una falta grave que boicotea los intereses institucionales y pidió al portero que se retractase antes de emplear la vía judicial. Un frente en el que Freixa no se posicionó: «Desde el punto de vista del Barça, no hay absolutamente ningún problema. Es un jugador con contrato que va a merecer toda la consideración como jugador contratado que es», señaló en ‘El Partidazo’ de Cope.

Joan García, bloqueado; Ter Stegen, cabreado

En los tres partidos de pretemporada por la gira de Asia, Hansi Flick ha terminado satisfecho con el rendimiento de Joan García. Al club estaba esperando un guardameta que hiciera la transición con el alemán, y la idea es hacerle ficha lo antes posible, antes del partido contra el Mallorca el próximo 16 de agosto: «Está a mejor nivel que Ter Stegen, eso nadie lo discute».

De esta forma, el Barça necesita con urgencia inscribir un portero, ya que el único que podría jugar actualmente sería Iñaki Peña, que está cerca de salir del club después de no contar para el entrenador germano. La guerra con Ter Stegen está lejos de encontrar buen puerto.