La bebida viral de Mercadona que utilizan las que saben de nutrición para adelgazar: he perdido 12 kilos

María, una joven que lleva tiempo compartiendo en TikTok su cambio de hábitos, además de dar consejos fit desde su cuenta @mariaamdr.fit, ha revelado ahora cuál es la mejor bebida de Mercadona para refrescarte en verano, pero también una buena alternativa saludable, para no tomar alcohol y como no, perfecta para adelgazar.

Esta joven, que tiene una de las mejores cuentas en redes para ponernos en forma, adelgazar y alimentarnos de forma saludable, explica que a su vuelta de Bali, una de las cosas que más ha echado en falta era el agua de coco, pero cuál ha sido su sorpresa al descubrir que la bebida está en Mercadona y además en su versión más natural de todas, con un 100% de agua de coco, sin azúcares añadidos ni ingredientes raros. Y eso, para quienes intentan cuidarse suena bastante bien porque garantiza que estamos tomando una bebida que refresca pero que además es saciante, de modo que es perfecta si estamos en un proceso de pérdida de peso.

La mejor bebida de Mercadona para perder peso

Ya hace tiempo que el agua de coco de Mercadona se ha convertido en una rutina para muchas personas que intentan llevar una vida más ligera y saludable, sin caer en la trampa de lo ultra procesado. Pero si todavía no la conoces, ahora y gracias al vídeo publicado por @mariaamdr.fit, descubrimos que es la mejor opción cuando queremos tomar algo fresco pero evitar a toda costa tomar un refresco de cola.

Una alternativa natural y sin artificios

Y es que uno de los mayores aciertos de esta agua de coco es que no pretende ser más de lo que es. Como muestra la joven en su vídeo, la etiqueta sólo tiene un ingrediente: agua de coco. Y eso, hoy en día, ya dice mucho. Para quienes han probado mil opciones y están cansadas de las bebidas light que en realidad llevan de todo, encontrar algo tan simple puede suponer un respiro.

Además, sólo tiene unas 50 calorías por vaso, más o menos, pero lo importante no es sólo eso. Lo que muchas personas comentan es que ayuda a calmar el hambre entre horas. Esa sensación de querer picar algo a media tarde desaparece con un vaso bien frío. Además, al ser rica en potasio y otros electrolitos, hidrata mejor que el agua sola. Especialmente en verano o después de entrenar, se nota.

Y luego está el sabor. Suave, ligeramente dulce, nada empalagosa. Lo justo para que apetezca repetir. De hecho, a quienes no les gusta el agua de coco de bote por su regusto raro, esta versión les suele convencer más. Tal vez por su naturalidad. Tal vez porque recuerda a la que sirven en los chiringuitos de Asia, abierta directamente del coco.

Una bebida que encaja en el día a día

Lo interesante de esta bebida no es sólo lo que tiene, sino lo que no tiene. No lleva cafeína, ni gas, ni aditivos. Tampoco deja ese efecto rebote que provocan otras opciones más artificiales. No te da el subidón típico de las bebidas energéticas, pero tampoco el bajón posterior. Simplemente hidrata, alimenta y acompaña sin molestar.

Muchas mujeres que siguen planes de alimentación equilibrada la han incorporado a su rutina diaria, ya que está claro que funciona. Hay quien la toma en ayunas, otras entre comidas, y también quien la usa como base para un smoothie con fruta natural. Lo bueno es que no necesitas nada más: abrir, servir y listo. No hay misterio.

Y lo mejor es que no hay que complicarse. No hace falta buscar tiendas eco ni pagar un dineral. Está en las estanterías de cualquier Mercadona y además a un precio que resulta el más económico de todos: sólo 2,60 euros el litro.

¿Moda pasajera o hábito que se queda?

Que algo se vuelva viral en TikTok no siempre es garantía de que valga la pena, eso está claro. Pero en este caso, parece que la tendencia ha llegado para quedarse. No sólo por lo que dice esta joven tiktoker, sino por la cantidad de personas que han empezado a compartir su experiencia y todas con el mismo final: es una bebida que funciona.

El agua de coco ayuda a controlar el hambre, a hidratarse mejor, a evitar refrescos con edulcorantes, a mantenerse constantes. Y eso, en un proceso de pérdida de peso o simplemente de autocuidado, vale mucho. No es una solución mágica, pero sí una herramienta más. Una pequeña elección que, sumada a otras, puede marcar la diferencia.

En definitiva, no es una bebida milagrosa. No quema grasa ni promete lo imposible. Pero sí es una alternativa real para un estilo de vida más consciente. Y si además está buena, es natural y cabe en cualquier bolsillo, ¿por qué no probarla?.