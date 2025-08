Más de tres millones de euros: el principal motivo del gran enfado de Ter Stegen con el Barcelona

La guerra entre Ter Stegen y el Barcelona es total. El portero alemán decidió echarle un pulso al club del que es primer capitán, de momento, en cuanto fue comunicado que la entidad barcelonista no contaba con él tras el fichaje de Joan García. Pero existe un motivo principal para entender el gran cabreo del portero alemán con el club blaugrana, y hay que remontarse al final de la campaña pasada.

La pasada temporada no fue nada sencilla para Ter Stegen. Sufrió una dura lesión de rodilla y estuvo muchos meses fuera de los terrenos de juego. Cuando volvió, Szczesny se había asentado en el puesto de titular y el alemán apenas tuvo minutos. Jugo ante Valladolid y Villarreal en Liga. Nada más.

El alemán esperaba, al menos, jugar la última jornada en San Mamés donde el equipo, ya campeón, no se jugaba nada. Pero Hansi Flick decidió darle la oportunidad a Iñaki Peña, que también había pasado por una temporada complicada tras coger el relevo de Ter Stegen y después de perder su sitio.

Informa Mundo Deportivo que en aquel partido contra el Athletic del 25 de mayo comenzó el gran enfado de Ter Stegen que ha desencadenado esta gran guerra contra el Barcelona. La entidad culé piensa que el origen está en ese encuentro donde el portero alemán no jugó. Si lo hubiese hecho, hubiera completado el 60% de los partidos jugados y habría cobrado 3,5 millones de euros.

Pero no lo hizo. Y esos 3,5 millones de euros no llegaron al bolsillo de Ter Stegen. Ese ha podido ser el desencadenante de una guerra cuyo final aún está por descubrirse. Luego llegó el fichaje de Joan García y el Barcelona le comunicó al alemán que no contaba con él, para ver si así se marchaba en año de Mundial. La idea del Barça siempre ha sido poder quitarse su suelo para agilizar la economía y poder inscribir a los nuevos fichajes.

Pero Ter Stegen decidió no moverse. Luego llegó su lesión de espalda y su operación. El portero alemán le echó otro pulso al Barcelona comunicando en redes sociales que su tiempo de baja sería de tres meses, cuando la entidad blaugrana necesita cuatro o más para poder utilizar el 80% de su salario e inscribir a Joan García, su sustituto.

Y el último capítulo, hasta el momento, ha sido desvelado este martes con la negativa de Ter Stegen a facilitar su parte médico al Barça para que la Comisión Médica de la Liga pueda revisarlo. En respuesta, el club culé le ha abierto un expediente y amenaza con un severo castigo. La guerra está abierta y es total.