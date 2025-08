Gavi se reivindica con el Barcelona: del «no tienen ni puta idea» a pichichi del equipo en la gira

La gira asiática del Barcelona ha dejado la sensación de que Gavi ha recuperado su mejor versión. El mediocentro de Los Palacios, que este martes cumple 21 años, se ha convertido en el máximo goleador del equipo culé tras estos tres partidos en Japón y Corea del Sur. Ha sacado a relucir su mejor fútbol y quiere ganarse un sitio en el once titular de Hansi Flick.

La gira asiática del Barcelona llegó a su fin el pasado lunes. No la pretemporada culé, a la que le quedan dos semanas más y un último amistoso contra el Como de Cesc en el Trofeo Joan Gamper. Los tres amistosos en Japón y Corea del Sur han dejado una clara reivindicación: la de Gavi.

Gavi vuelve de Asia, en la mañana de este martes el cuadro azulgrana ya ha aterrizado en la Ciudad Condal, con un año más y como pichichi del Barcelona en esta gira. Tres goles ha marcado, los dos últimos contra el Daegu el pasado lunes. El resto de goleadores de la gira culé son Lamine Yamal con dos goles, Ferran Torres con dos también y Lewandowski con otros dos. Y con una diana: Rashford, Eric García, Christensen, Bardghji, Toni Fernández y Dro.

Una reivindicación de Gavi que comenzó ya la temporada pasada. Le costó mucho encontrar su sitio en el once tras superar su grave lesión de rodilla. De hecho, no lo encontró. Lo que sí recuperó fue la llamada de la selección española nuevamente. Pero el mediocentro sevillano siempre ha trabajado, aunque no en silencio.

Tras su gran gira de pretemporada, sus palabras declaradas el pasado 8 de abril en una previa de Champions son ahora más fuertes. El mediocentro culé dijo con dureza, aunque sacando una sonrisa, que «mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol, pero no tienen ni puta idea».

Gavi: “mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol pero no tienen ni puta idea” pic.twitter.com/rEmy8yuJvV — Víctor Navarro (@victor_nahe) April 8, 2025

Cuatro meses después de estas declaraciones, donde Gavi se reivindicó en rueda de prensa, el jugador del Barcelona se reivindica en el terreno de juego. Una gira asiática donde ha sido de lo mejor del cuadro azulgrana. Ahora tiene que ganarse un sitio en el once titular de Flick a partir de que comience la hora de la verdad. La realidad es que el sevillano apunta a salir de inicio ante el Mallorca en la primera jornada de Liga si continúa esta progresión.

Parece claro que Gavi ya ha adelantado a Casadó y a Fermín en esa lucha por ganarse un puesto en ese centro del campo tan ajetreado de futbolistas que tiene el Barcelona. Pedri y De Jong parecen indiscutibles, y el sevillano tendrá que luchar por ese lugar con Dani Olmo, intermitente también con las lesiones.