La liga mexicana y el Barça montan un aquelarre para ensalzar la carrera de Jenni Hermoso

El Barça y la Liga MX Femenil, la liga mexicana femenina, protagonizarán un evento sin precedentes en Monterrey, donde la delantera española Jenni Hermoso, ahora en las filas de Tigres, será una de las grandes protagonistas. Ha sido la Federación Mexicana de Fútbol la que ha escogido a dedo a la española para que forme parte de este conjunto que se medirá de forma amistosa ante el cuadro culé, una de las dos jugadoras ‘insignia’.

El duelo tendrá lugar en el Estadio Universitario de Monterrey, con capacidad para 42.000 espectadores, y servirá como carta de presentación de un combinado All-Star de la liga mexicana, que contará con las mejores futbolistas del campeonato, entre ellas Jenni Hermoso, nombrada “jugadora insignia” por la Federación Mexicana de Fútbol para enfrentarse al Barça. Junto a Alicia Cervantes, delantera de Chivas, Hermoso representará los valores, el liderazgo y la popularidad del fútbol femenino mexicano en este enfrentamiento ante el Barça.

El destino, o no, ha querido que la segunda máxima goleadora histórica del Barça se reencuentre con su antiguo equipo, esta vez como rival, en el marco del primer partido del Barça on Tour 2025. El vínculo entre Jenni Hermoso y el club culé es profundo, en su etapa como azulgrana dejó una huella imborrable y contribuyó de forma decisiva a los títulos y éxitos de la entidad catalana. Su regreso a los terrenos de juego frente a su ex equipo se presenta como un homenaje implícito a su trayectoria. En su nuevo desafío en México, Hermoso ha mantenido su alto nivel: cuatro goles en los primeros cuatro partidos del torneo Apertura avalan su impacto inmediato en Tigres.

El plantel de la Liga MX Femenil para este partido reúne a algunas de las futbolistas más destacadas del continente. Entre las convocadas figuran nombres como Andrea Pereira, Greta Espinoza, Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle, Amandine Henry y Alicia Cervantes, todas ellas respaldadas por un currículum brillante. Jenni Hermoso liderará el ataque de un equipo que ha sido confeccionado para ofrecer un espectáculo de alto nivel ante las principales figuras del conjunto culé.

La convocatoria de la Liga MX Femenil

Guardametas : Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Guadalajara), Valeria Zárate (San Luis).

: Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Guadalajara), Valeria Zárate (San Luis). Defensas : Andrea Pereira (Pachuca), Michel Fong (Tijuana), Julitha Singano (Juárez FC), Greta Espinoza (Tigres UANL).

: Andrea Pereira (Pachuca), Michel Fong (Tijuana), Julitha Singano (Juárez FC), Greta Espinoza (Tigres UANL). Centrocampistas : Nicolette Hernández (América), Irene Guerrero (América), Deneisha Blackwood (Cruz Azul), Aerial Chavarín (Cruz Azul), Carolina Jaramillo (Guadalajara), Ruth Bravo (León), Samantha Calvillo (Necaxa), Karla Nieto (Pachuca), Amandine Henry (Toluca), Joselyn Solís (Puebla), Diana García (Monterrey), Domenica Rodríguez (Santos Laguna), Jacqueline Ovalle (Tigres UANL).

: Nicolette Hernández (América), Irene Guerrero (América), Deneisha Blackwood (Cruz Azul), Aerial Chavarín (Cruz Azul), Carolina Jaramillo (Guadalajara), Ruth Bravo (León), Samantha Calvillo (Necaxa), Karla Nieto (Pachuca), Amandine Henry (Toluca), Joselyn Solís (Puebla), Diana García (Monterrey), Domenica Rodríguez (Santos Laguna), Jacqueline Ovalle (Tigres UANL). Delanteras: Brenda Cerén (Atlas), Scarlett Camberos (América), Victoria Ceceña (Querétaro), Sthephany Ribeiro (Pumas UNAM), Alicia Cervantes (Guadalajara), Sinoxolo Cesane (Mazatlán), Charlyn Corral (Pachuca), Alice Soto (Monterrey), Jenni Hermoso (Tigres UANL).

Más amistosos del Barça

Pero Hermoso no será la única ex azulgrana que revivirá emociones. Dos días después, el Barça se enfrentará al Club América Femenil en Ciudad de México, donde también se reencontrará con Sandra Paños y Bruna Vilamala. Esta última, recientemente incorporada al conjunto mexicano, ya ha debutado con gol, lo que aumenta la expectación del segundo amistoso del tour azulgrana por tierras mexicanas.

Además del componente deportivo, el Barça on Tour 2025 incluirá actividades institucionales y promocionales que reforzarán el vínculo entre el club azulgrana y su afición mexicana. La visita vuelve a confirmar el papel de México como territorio estratégico en la proyección global del FC Barcelona, especialmente en lo que respecta a su sección femenina.