La TVE de Sánchez cuela a Jenni Hermoso como comentarista en el debut de España en la Eurocopa

Jenni Hermoso ha tenido presencia en la Eurocopa femenina pese a no estar convocada. La TVE de Pedro Sánchez ha querido darle su minuto de gloria justo antes del debut de España ante Portugal. Después de que la futbolista explotase contra Montse Tomé por no convocarla y pusiera en duda su capacidad para gestionar el vestuario de la Selección, la delantera aparecía para comentar el estreno de sus compañeras en el campeonato que se celebra en Suiza.

De esta forma, volvían a avivar un incendio ya apagado. Jenni Hermoso se pronunciaba sobre su ausencia en la Selección, justo antes de que empezase a rodar el balón en Berna. «Estoy apoyando a mis compañeras, pero hay cosas que no se olvidan ni se perdonan», apuntaba la jugadora del Tigres de México.

Cabe recordar que Jenni Hermoso no va convocada con la selección española desde octubre, lo que la ha llevado a mostrar su desacuerdo en constantes ocasiones en redes sociales. Incluso cuando iba pero jugaba poco, como pasó en los Juegos Olímpicos, llegó a quejarse públicamente por su «nuevo rol».

🇲🇽Conectamos con México Jenni Hermoso, presente en el estreno de España en la Eurocopa 🗣️»Estoy apoyando a mis compañeras, pero hay cosas que no se olvidan ni perdonan»#WEURO2025 #SeleccionRTVE 🔴EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/MFFXWvU8yS pic.twitter.com/2d37Z3FjG6 — Teledeporte (@teledeporte) July 3, 2025

España jugaba en Berna, en su estreno en la Eurocopa 2025, ante Portugal. Un partido que se emitía en La 1. Justo antes de que las futbolistas saltasen al terreno de juego, la retransmisión conectaba con Jenni Hermoso por videollamada, para preguntarle si iba a seguir el campeonato y cómo se sentía viéndola desde casa en lugar de disfrutarla desde el terreno de juego.

Montse Tomé, en su momento, dio a entender que su decisión de no convocarla se debía a problemas en las concentraciones. Después, justo antes de la Eurocopa, alegaba que había motivos deportivos, al considerar que había jugadoras por delante en sus planes que la veterana jugadora de 36 años. No le sentó muy bien a la de Carabanchel, que no dudó en explotar en redes sociales. Ahora, ha vuelto a dejar un recado a la seleccionadora.