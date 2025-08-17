El alcalde de Valdeón en los Picos de Europa avisa: «No vamos a salir del pueblo, vamos a protegerlo»

Imágenes grabadas por vecinos muestran a los Grupos de Rescate y Seguridad (GRS) este domingo 17 de agosto trabajando en la zona afectada de Valdeón por los incendios en los Picos de Europa, León. Los equipos intentan garantizar la seguridad de la población, instando a evacuar los hogares ante el peligro inminente del fuego. Sin embargo, muchos residentes se resisten a abandonar sus casas, decididos a protegerlas frente a las llamas.

El alcalde pedáneo del Real Concejo de Valdeón en los Picos de Europa, Felipe Campo, ha afirmado este domingo: «No vamos a salir del pueblo, vamos a protegerlo», subrayando la determinación de los vecinos. Las labores de defensa de los núcleos urbanos se han desarrollado sin descanso desde el sábado 16 de agosto, centradas en los ocho pueblos del Valle de Valdeón, con Posada de Valdeón como principal municipio.

Evacuaciones limitadas

Campo explicó que, en las últimas horas, aproximadamente mil personas que se encontraban de paso en la zona, turistas en alojamientos rurales, zonas de acampada y personas mayores, han sido evacuadas. Sin embargo, destacó que la decisión de los residentes de quedarse a defender sus pueblos se tomó antes incluso de que se emitiera la orden de desalojo.

Escasez de medios de extinción

Los Picos de Europa 😞 Me piden dar difusión a este vídeo por la falta de medios. ¡Por favor máxima difusión a vuestros contactos! pic.twitter.com/cUxkoIKOcS — Magnolia (@10abril1968) August 17, 2025

La escasez de medios de extinción ha generado preocupación entre los habitantes, que temen que la coincidencia de varios incendios y el viento intenso puedan poner en riesgo sus localidades. Los vecinos denuncian la limitada disponibilidad de recursos, con un único hidroavión operativo, mientras la Guardia Civil intenta coordinar las evacuaciones.

La tensión aumenta a medida que las llamas avanzan con rapidez y el humo reduce la visibilidad. Los efectivos de seguridad explican los riesgos y ofrecen alternativas de evacuación, mientras los residentes, muchos con décadas de vida en la zona, insisten en quedarse para proteger sus propiedades.

Alerta en Posada de Valdeón

El Ayuntamiento de Posada de Valdeón ha emitido un comunicado alertando sobre la cercanía del fuego al núcleo urbano de Santa Marina de Valdeón, señalando la amenaza directa para la seguridad de los vecinos y la preservación del patrimonio natural.

El comunicado subraya que «muchos vecinos se resisten a abandonar sus pueblos ante la orden de desalojo», incrementando el riesgo en un contexto de altas temperaturas, humo persistente y deterioro de la calidad del aire. Por ello, el Ayuntamiento reclama un incremento urgente de medios aéreos y terrestres y la creación de dispositivos que garanticen la seguridad de la población y las infraestructuras básicas. La prioridad, insisten, debe ser frenar el avance del fuego hacia los núcleos habitados y proteger tanto la vida de las personas como el valioso entorno natural del Parque Nacional de los Picos de Europa.

La brigada presencial en RD de @brif_iglesuela estuvo hasta última hora de la tarde trabajando en el Parque Nacional de los Picos de Europa para evitar la entrada del incendio al parque. pic.twitter.com/u6gYRhq5xD — ATBRIF (@AT_Brif) August 17, 2025

Ocho pueblos del valle en riesgo

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha ordenado el desalojo de Santa Marina, Cardiñales, Prada, Los Llanos, Soto, Caldevilla y Posada de Valdeón, sumándose a Caín de Valdeón, evacuado desde ayer por un incendio proveniente de Asturias. También se han evacuado Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina y Vilalfrea de la Reina, junto con Portilla de la Reina, Casasuertes y Llánaves de la Reina.

Amenaza al Parque Nacional

La complicación de estos incendios, junto con la entrada de un nuevo fuego desde Asturias que ha cortado la Ruta del Cares por riesgo de desprendimientos, representa una amenaza significativa para el Parque Nacional de los Picos de Europa. León, además, se enfrenta a un posible nuevo desastre medioambiental tras el incendio de Yeres, que afectó al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.