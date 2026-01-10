Sangre, cuchillos y pánico en la noche de Palma: una brutal reyerta deja un hombre al borde de la muerte

La tarde de este pasado viernes se tiñó de sangre en la siempre convulsa zona de Gomila, en Palma, donde una violenta reyerta con armas blancas desató el pánico entre clientes y transeúntes. El resultado: un hombre gravemente herido tras recibir tres puñaladas, otro lesionado de menor consideración y un agresor huido al que la Policía Nacional busca intensamente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.30 horas en un after de la calle Joan Miró, un establecimiento que a esa hora aún mantenía actividad. Por motivos que todavía se investigan, una discusión subió rápidamente de tono hasta convertirse en una auténtica batalla campal en la que se vieron implicadas tres personas.

Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, uno de los implicados recibió tres cuchilladas, dos de ellas en un brazo y una tercera, la más grave, en el abdomen, con consecuencias devastadoras: la hoja perforó la vejiga, provocando una hemorragia interna que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El herido, un hombre de unos 30 años y nacionalidad rumana, fue trasladado a toda prisa al Hospital Universitario de Son Espases, donde permanece ingresado en estado grave pero estable.

Pero el episodio es aún más turbio. Ese mismo hombre, en un momento todavía por esclarecer —no se sabe si antes o después de ser apuñalado—, habría atacado también con un arma blanca a otra persona, que sufrió heridas leves. Un detalle que añade más sombras a una secuencia ya de por sí caótica y violenta.

La escena tras la pelea fue dantesca: gritos, sangre en el suelo y una rápida intervención de los servicios de emergencia, mientras varios testigos observaban atónitos cómo el conflicto se descontrolaba en cuestión de segundos. El supuesto autor de las puñaladas huyó del lugar, perdiéndose entre las calles del barrio antes de que llegaran los agentes.

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo especial para localizarlo. Se trata de un hombre de nacionalidad española, que ya está plenamente identificado por los investigadores, aunque por el momento continúa en paradero desconocido.

Mientras tanto, el herido más grave permanece bajo custodia policial en el hospital. Fuentes policiales han confirmado que, una vez reciba el alta médica, será detenido por su presunta implicación en la agresión al otro implicado.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Una vez más, la zona de Gomila vuelve a situarse en el foco por un episodio de violencia extrema, que reaviva el debate sobre la seguridad en los locales nocturnos y los conflictos que se gestan cuando la noche —o el after— se sale de control.