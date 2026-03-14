Los expertos en acuarios lo advierten: este producto tan común en casa puede ser extremadamente peligroso para tus peces

El cuidado de los acuarios puede parecer una tarea relativamente sencilla, pero los expertos alertan de un peligro que muchos pasan por alto pero puede poner en serio riesgo la vida de los peces. Se trata de la lejía, un producto ampliamente utilizado para la limpieza del hogar que algunas personas también emplean para limpiar las distintas superficies del acuario. Sin embargo, si tras el aclarado queda algún resto de este producto en el agua, puede causar graves daños, ya que la lejía afecta directamente las branquias de los peces, impidiendo su correcta respiración y alterando los niveles de pH del agua.

Muchas personas creen que diluyendo un poco el producto no pasa nada, pero incluso cantidades mínimas son suficientes para comprometer la supervivencia de los peces. Además, la lejía se mezcla fácilmente con el agua y no se percibe a simple vista, de forma que, un acuario puede parecer limpio pero, en realidad, estar muy contaminado, poniendo en riesgo a sus habitantes.

No utilices este producto para limpiar los acuarios

Cuando se limpian los acuarios con lejía, este producto reacciona con el agua formando sustancias altamente reactivas que afectan directamente a las branquias de los peces. Además, la lejía también altera la flora bacteriana del acuario; los filtros biológicos dependen de colonias de bacterias beneficiosas que descomponen los desechos de los peces y, cuando estas bacterias mueren por la presencia de químicos, pueden aumentar los niveles de compuestos tóxicos como nitritos y nitratos.

Frente a este problema, los expertos recomiendan únicamente productos específicos para acuarios. Nunca se deben usar limpiadores domésticos: es fundamental evitar cualquier producto que contenga amoníaco, lejía o compuestos similares dentro o cerca del acuario. Además, si se utiliza agua del grifo, siempre debe tratarse antes de añadirla con descloradores o neutralizante, que eliminan químicos peligrosos. También es importante mantener filtros y sifones limpios mediante un mantenimiento regular utilizando agua del mismo acuario, evitando lavar los filtros con agua del grifo tratada con cloro para proteger las colonias bacterianas beneficiosas.

Consejos adicionales

La iluminación del acuario debe mantenerse encendida aproximadamente 12 horas, equivalente a un día tropical. En caso de presencia de algas, se recomienda reducir la iluminación a 8 horas, apagándola durante algunas horas al mediodía. Es aconsejable utilizar un temporizador para controlar los periodos de luz.

El nivel del agua debe comprobarse a diario, reponiendo el agua evaporada para garantizar el correcto funcionamiento del aspirador de superficie y mantener sumergido el termo calentador. Se deben retirar los restos de plantas que obstruyan las rejillas de succión del filtro interior o del tubo de succión del filtro exterior.

La alimentación de los peces debe realizarse 2 o 3 veces al día, suministrando únicamente la cantidad que consuman en poco tiempo. Los peces de actividad nocturna y los que habitan el fondo deben alimentarse tras apagar la iluminación.

Paso a paso

«El sifón ayuda a extraer toda la suciedad que se acumula entre las piedras; como pueden ver, la suciedad va subiendo. Solo hay que retirar aproximadamente un treinta por ciento del agua. Este proceso debe realizarse al menos una vez por semana, aunque también dependerá de la cantidad de peces que tengas. A continuación, retiramos el filtro y lo abrimos para sacar toda la suciedad acumulada. Es importante lavarlo usando la misma agua que sacaste con el sifón, para no eliminar las bacterias beneficiosas. Como recomendación, hay que tratar el agua con la que vas a rellenar la pecera».

Agua verde y marrón

El agua del acuario a veces puede volverse marrón o verde, y casi siempre se debe al sustrato o a las algas. Si notas que está marrón, lo primero es retirar con cuidado la capa superior del sustrato mientras haces un cambio de agua. También puedes colocar un poco de lana de filtro en tu filtro, que ayuda a atrapar la suciedad.

Si el agua se pone verde, no siempre son las algas las culpables. Puede deberse a demasiada luz, a que el filtro no funciona lo suficiente, al sol directo durante todo el día, o a que no se han retirado bien los restos del sustrato. Incluso un acuario todavía inmaduro, con pocas bacterias nitrificantes, puede tener protozoos y algas que absorben mucho oxígeno, dejando menos para los peces.

Para solucionarlo, prueba a apagar la luz o a reducir el tiempo que permanece encendida durante unos días. Esto suele bastar para que el agua recupere su claridad. También es recomendable mover el acuario lejos de la ventana, cambiar parte del agua regularmente y asegurarte de que el filtro funciona bien.

Si quieres un extra, coloca cartuchos especiales dentro del filtro para atrapar las algas flotantes. Con estos pasos, tu agua volverá a estar limpia y tus peces mucho más felices.