Las partes del cuerpo de tu perro que debes tener vigiladas para evitar problemas de salud: lo dicen los veterinarios

Las garrapatas en perros no son una simple molestia, sino que representan una verdadera amenaza para su salud. Aunque a menudo puedan parecer insectos inofensivos, actúan como parásitos capaces de transmitir numerosas enfermedades que pueden llegar a comprometer seriamente la vida del animal. Por este motivo, es fundamental saber cómo prevenir su aparición, qué partes del cuerpo del perro se deben revisar después de cada paseo y cómo eliminarlas correctamente.

Al igual que las arañas, las garrapatas tienen ocho patas y cuentan con una estructura bucal llamada hipostoma, que les permite perforar la piel del huésped como si fuera una aguja. Durante la picadura, inyectan saliva en el huésped, con el objetivo de introducir diversas sustancias con efecto anestésico, anticoagulante e inmunosupresor, las cuales cumplen varias funciones: evitan que el animal perciba la picadura, impiden la coagulación de la sangre y ayudan a evadir la respuesta del sistema inmunitario.

Vigila estas partes del cuerpo de tu perro

#perros #saludcanina #veterinaria @guau_cat **Ojo: este año hay más garrapatas de lo normal‼️** Saber **cómo quitar una garrapata a tu perro correctamente** es clave para evitar infecciones… ¡Pero, también es muy importante la prevención! 🐶 Cómo prevenir garrapatas en perros: ✅ Usa antiparasitarios como collares Seresto o pipetas Advantix. ✅ Evita zonas húmedas, con hierba alta o con ganado. ✅ Aplica repelentes como el Spray de Animally (disponible en el Family Club de Guau&Cat) ✅ Revisa su piel después de cada paseo 🩺 Cómo quitar garrapatas de forma segura: 👉 Siempre que puedas, usa guantes. 👉 Agarra la garrapata lo más cerca posible de la piel y tira recto hacia arriba, sin girar ni retorcer. 👉 Si no estás seguro de haberla quitado bien, consulta con tu veterinario. 👉 Si llevaba tiempo enganchada (o no lo sabes), coméntalo también con un profesional. 👉 Desinfecta bien la zona con un producto seguro para perros. 👉 Deshazte de la garrapata correctamente para evitar riesgos para ti y para tu perro. Parece algo simple, pero una mala extracción puede traer complicaciones. ¿En tu zona también hay más garrapatas últimamente? Cuéntanos desde dónde nos lees👇✨ #garrapatas #perrosfelices @Marta vet & Papi warrior ♬ sonido original – Guau&Cat | Comida natural 🐶🐱

Identificar las garrapatas en perros requiere tiempo y paciencia, ya que se trata de parásitos extremadamente pequeños, de entre tres y cinco milímetros. Además, su tamaño puede variar según el tiempo que lleven adheridas al animal: cuanto más tiempo permanezcan alimentándose, mayor será su volumen, debido a la sangre que van acumulando en su interior.

Aunque se pueden localizar en prácticamente cualquier parte del cuerpo del perro, las zonas más frecuentes donde suelen alojarse son las orejas, el cuello y el espacio entre las almohadillas de las patas. También es habitual encontrarlas en el cuello, el pecho, las axilas y las ingles.

Cómo eliminar las garrapatas

Aunque existen numerosos remedios caseros para eliminar garrapatas en perros, los veterinarios recomiendan tener cuidado, ya que retirarlas de forma incorrecta puede ser incluso más propio que los propios insectos. Para empezar, es fundamental utilizar unas pinzas finas para sujetar la garrapata lo más cerca posible de la piel del perro, evitando apretar su cuerpo, ya que esto podría provocar la liberación de más saliva.

Para retirarla, hay que tirar con un movimiento firme y recto, sin girar ni aplastar. Una vez extraída, es necesario desinfectar la zona con un antiséptico y colocar la garrapata en alcohol para eliminarla. Además, es importante desinfectar en profundidad todos los accesorios del perro. Las garrapatas tienen una gran capacidad de supervivencia y reproducción, por lo que pueden quedar larvas o ejemplares jóvenes en camas, mantas y otros objetos.

Enfermedades

Una de las principales razones por las que es fundamental revisar las distintas partes del cuerpo de perro es la capacidad de las garrapatas para transmitir diversas enfermedades, algunas de ellas muy graves:

Babesiosis : esta enfermedad destruye los glóbulos rojos de la sangre, lo que puede provocar una anemia severa y, en casos graves, derivar en la muerte del animal. Incluso con tratamiento, pueden quedar secuelas, especialmente a nivel renal.

: esta enfermedad destruye los glóbulos rojos de la sangre, lo que puede provocar una anemia severa y, en casos graves, derivar en la muerte del animal. Incluso con tratamiento, pueden quedar secuelas, especialmente a nivel renal. Ehrlichiosis : se trata de una infección que puede causar hemorragias importantes, pérdida de peso extrema, anemia e incluso complicaciones más graves como ceguera o alteraciones neurológicas.

: se trata de una infección que puede causar hemorragias importantes, pérdida de peso extrema, anemia e incluso complicaciones más graves como ceguera o alteraciones neurológicas. Borreliosis o enfermedad de Lyme: en este caso, la bacteria responsable se disemina por el organismo y afecta principalmente a las articulaciones, pudiendo provocar cojera crónica en el perro.

En cualquier caso, la detección precoz es la herramienta más eficaz para reducir tanto la infestación como la transmisión de enfermedades. Al tacto, las garrapatas suelen percibirse como pequeños bultos firmes adheridos a la piel. La recomendación de los veterinarios es muy clara: revisar con frecuencia el pelaje y la piel de los animales de compañía, prestando especial atención a zonas como las orejas, el cuello, las axilas, las ingles y las almohadillas. Asimismo, mantener los espacios exteriores limpios y cuidados contribuye a reducir el riesgo de infestación.