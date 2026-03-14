En medio de la polémica generada por las medidas que está preparando el Gobierno para aliviar la subida de los precios y el encarecimiento de productos energéticos por la guerra en Oriente Medio, el precio medio de la luz en el mercado mayorista será este sábado inferior al del 28 de febrero, día previo al bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel –en la madrugada del 1 de marzo–.

De acuerdo con los datos de Omie, el gestor del sistema, este sábado el precio de la luz en el mercado mayorista –que marca el precio final para los ocho millones de clientes de tarifa regulada– será de 14,39 euros por megavatio hora (€/MWh).

El precio de la luz de este sábado será, por tanto, inferior por primera vez al precio marcado antes del inicio de la guerra. El sábado 28 de febrero, el precio de la luz en el mercado mayorista fue de 14,50 €/MWh.

En los últimos días de esta semana, el precio de la luz ha ido bajando desde el máximo marcado el 10 de marzo, que fue de 136,86 €/MWh. La electricidad se disparó hasta un 843% sobre el precio medio de febrero por un mayor uso del gas, pero de nuevo la entrada masiva de la hidráulica, la eólica y la solar fotovoltaica ha dado la vuelta al precio de la luz, algo que no esperaban los expertos mientras se mantuviera la guerra y el alza del precio del gas.

En los últimos días, el precio de la luz ha bajado al tiempo que ha bajado el uso del gas para generar electricidad. En los primeros días de marzo, el consumo de gas en los ciclos combinados aumentó un 68% sobre marzo de 2025, pero ahora ha quedado limitado al 50%.

La caída continuada en el precio de la luz esta semana se produce en medio de la polémica por las medidas fiscales que está preparando el Gobierno para hacer frente al impacto de la guerra de Irán. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que las medidas ya están definidas, pero el Gobierno está esperando el momento más adecuado para aprobarlas.

Mientras, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha admitido que la rebaja del IVA de la luz está encima de la mesa para el Gobierno y podría ser una de las medidas que aprobara en los próximos días.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado por su parte que el Gobierno tiene todas las opciones abiertas, sin descartar ninguna, salvo bajar el IVA de los alimentos y bonificar a los conductores el litro de gasolina, como hizo el Ejecutivo en 2022 por la subida de los carburantes en el inicio de la guerra de Ucrania.

A la espera de ver qué ocurre con el precio de la luz en los próximos días, que haya marcado este sábado un precio inferior al de antes de la guerra de Irán podría cambiar los planes del Ejecutivo a la hora de las medidas que tiene previsto aprobar.

Lo que han dejado claro es que no van a bonificar con 20 céntimos el litro de gasolina, pese a que en este caso ya está por encima de cuando se bonificó en 2022.

También se ha descartado la rebaja del IVA de los alimentos, pese a que siguen subiendo. Desde que el Gobierno llegó a Moncloa en junio de 2018, el IPC de los alimentos ha crecido en un 41%, según los datos del INE.