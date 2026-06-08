Ni bótox ni rellenos: los trucos de maquillaje que ayudan a suavizar las arrugas de los labios
Los labios son una de las zonas del rostro donde antes se hacen visibles los signos del paso del tiempo. La pérdida progresiva de colágeno y elastina, la exposición solar acumulada, determinados gestos repetitivos e incluso hábitos como fumar favorecen la aparición de las pequeñas líneas verticales que rodean la boca, conocidas popularmente como código de barras. Aunque forman parte natural del envejecimiento, muchas mujeres buscan maneras de suavizar su apariencia sin recurrir necesariamente a tratamientos estéticos. Y ahí es donde el maquillaje se convierte en un gran aliado. La elección de los productos adecuados, una buena preparación de la piel y algunos trucos profesionales pueden marcar la diferencia entre unos labios que parecen más secos y envejecidos y una boca con un aspecto fresco, definido y favorecedor.
La preparación de los labios es tan importante como el maquillaje
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