Científicos revelan cuál es el marisco que retrasa el envejecimiento

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Los científicos llevan décadas buscando formas de frenar el envejecimiento, y un reciente estudio sugiere que ciertos compuestos naturales podrían desempeñar un papel importante en este proceso. En concreto, la investigación se centra en los plasmalógenos, unas moléculas presentes en organismos marinos llamados ascidias, que también forman parte de los tejidos humanos, especialmente en el cerebro, el corazón y el sistema inmunitario.

Con el paso del tiempo, los niveles de estas sustancias disminuyen, algo que también se observa en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.

En cuanto a su origen, los plasmalógenos se encuentran en las ascidias, unos invertebrados marinos que, aunque no son mariscos tradicionales como los mejillones o las gambas, sí se consumen como alimento en algunos países. En Corea se conocen como meongge y en Japón como hoya, y suelen comerse crudas. Estos organismos, pertenecientes al grupo de los tunicados, son la principal fuente natural estudiada de estos compuestos, lo que ha despertado el interés científico por su posible uso en la alimentación o en futuros suplementos orientados a la salud cerebral y el envejecimiento.

El estudio, realizado por un equipo internacional de investigadores, analizó si aumentar la cantidad de plasmalógenos en el organismo podría revertir algunos efectos del envejecimiento. Para ello, trabajaron con ratones de edad avanzada, a los que administraron estos compuestos diariamente durante dos meses. Los resultados fueron llamativos: los animales tratados no solo mostraron mejoras en memoria y aprendizaje, sino también cambios físicos visibles, como un pelaje más oscuro, denso y brillante.

Las capacidades cognitivas se evaluaron mediante pruebas como el laberinto acuático de Morris, en el que los ratones deben recordar la ubicación de una plataforma escondida. Normalmente, los animales mayores presentan más dificultades en este tipo de tareas, pero tras el tratamiento, su rendimiento se acercó al de ejemplares jóvenes. Esto sugiere una mejora significativa en la función cerebral.

Neuronas esenciales

Al analizar el cerebro de los ratones, los investigadores observaron que los plasmalógenos ayudaban a preservar y generar sinapsis, es decir, las conexiones entre neuronas esenciales para procesar información y formar recuerdos. Además, detectaron una mayor actividad de genes y proteínas relacionadas con la plasticidad neuronal y la creación de nuevas neuronas. En otras palabras, el cerebro no sólo mantenía sus conexiones, sino que parecía regenerarse.

Otro aspecto relevante fue la reducción de la inflamación cerebral. Con la edad, ciertas células inmunitarias pueden volverse hiperactivas y dañar el tejido nervioso. El tratamiento con plasmalógenos logró moderar esta respuesta, creando un entorno más favorable para la reparación y el buen funcionamiento neuronal.

Salud mental y neurológica

Aunque todavía no se conocen todos los mecanismos implicados, se cree que estos compuestos mejoran la flexibilidad de las membranas celulares, facilitando la comunicación entre neuronas. También podrían influir en el eje intestino-cerebro, ya que se ha visto que afectan a la microbiota intestinal, la cual está relacionada con la salud mental y neurológica.

Otros estudios en animales refuerzan estos hallazgos, mostrando mejoras en memoria, reducción de la inflamación y beneficios incluso a nivel cardíaco. Sin embargo, los expertos advierten que estos resultados aún deben confirmarse en humanos, cuya biología es más compleja.

En definitiva, los plasmalógenos representan una prometedora línea de investigación en la lucha contra el envejecimiento. Aunque todavía es pronto para hablar de aplicaciones clínicas, los datos actuales sugieren que estos compuestos podrían, en el futuro, contribuir a preservar la función cognitiva y mejorar la calidad de vida en la vejez.