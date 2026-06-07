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Cada año se diagnostican en el mundo más de 250.000 nuevos casos de tumores cerebrales primarios. Aunque se consideran poco frecuentes en comparación con otros tipos de cáncer, su impacto es especialmente significativo debido a la complejidad del órgano que afectan. El cerebro controla funciones esenciales como el movimiento, el lenguaje, la memoria, la capacidad de razonamiento e incluso aspectos de la personalidad, lo que convierte cada tratamiento en un desafío único.

Con motivo del Día Mundial de los Tumores Cerebrales, Instituto Clavel pone el foco en uno de los grandes cambios que ha experimentado la neurocirugía en los últimos años. «Hoy, el objetivo ya no es únicamente extirpar el tumor, sino preservar aquellas funciones que permiten al paciente seguir siendo quien es: hablar, recordar, moverse, trabajar o relacionarse con los demás», afirma el Dr. Candela, coordinador de la Unidad Cerebral del Instituto Clavel en Barcelona.

A diferencia de otros tumores, los cerebrales pueden afectar directamente a capacidades que determinan la autonomía y la calidad de vida. Por ello, el éxito de una intervención ya no se mide únicamente por el control de la. enfermedad, sino también por la capacidad de minimizar las secuelas neurológicas y favorecer la recuperación funcional.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos han transformado el abordaje de los tumores cerebrales. Herramientas como la neuronavegación de alta precisión, la tomografía computarizada intraoperatoria, el microscopio robotizado o la monitorización neurofisiológica intraoperatoria permiten planificar y ejecutar intervenciones cada vez más seguras. «La combinación de varias de estas tecnologías nos permite intervenir con una precisión extraordinaria y proteger estructuras cerebrales fundamentales durante la cirugía», señala el Dr. Candela. «Gracias a estas tecnologías podemos tomar decisiones más precisas y reducir el riesgo de secuelas neurológicas».

La monitorización neurofisiológica desempeña un papel especialmente relevante durante la intervención, ya que permite evaluar en tiempo real la integridad de determinadas funciones neurológicas mientras se realiza la resección tumoral, aportando información clave para el equipo quirúrgico.

Más allá del quirófano

Los especialistas recuerdan, sin embargo, que el tratamiento de un tumor cerebral va mucho más allá de la cirugía. El diagnóstico suele generar una profunda incertidumbre tanto en los pacientes como en sus familias, por lo que el acompañamiento y la comunicación son elementos esenciales durante todo el proceso.

«El diagnóstico de un tumor cerebral cambia la vida del paciente desde el primer momento. Nuestro trabajo no consiste únicamente en planificar una intervención, sino también en acompañarle, resolver dudas y ayudarle a afrontar una situación que suele generar un gran impacto emocional», afirma el Dr. Barbero. Especialista de la Unidad Cerebral del Instituto Clavel en Madrid: «La confianza, la información clara y el apoyo continuado forman parte del tratamiento».

En el Día Mundial de los Tumores Cerebrales, Instituto Clavel reafirma su compromiso con una neurocirugía que combina innovación tecnológica, experiencia clínica y atención personalizada para ofrecer a cada paciente las mejores oportunidades de tratamiento y recuperación.