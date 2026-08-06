La paradoja de Mónica García: busca un «pacto de país» para aprobar el Estatuto sin el respaldo de los médicos

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La reforma del Estatuto Marco impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, encara un escenario cada vez más complejo. Tras más de un mes de huelga de los sindicatos médicos y con nuevas movilizaciones anunciadas para septiembre, el conflicto dista mucho de estar resuelto.

Mientras el Ministerio defiende que el texto moderniza unas condiciones laborales que llevaban más de dos décadas sin revisarse, los facultativos denuncian que la norma no responde a las singularidades de la profesión y reclaman una negociación específica. El pulso llega además al terreno político, donde distintas formaciones han advertido de que una reforma de este calado difícilmente puede salir adelante sin un amplio consenso con el colectivo médico, principal afectado por la norma.

La ministra de Sanidad ha expresado este jueves su confianza en que la reforma del Estatuto Marco llegue al Congreso de los Diputados para ser debatida y enmendada por los grupos políticos, como cualquier otra ley, y terminar siendo aprobada como un «pacto de país».

Así lo ha señalado en una entrevista en (RNE) y en la que ha defendido que ha «peleado» y se ha «dejado la piel» en este texto, que «busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales después de 23 años», en los que ha estado vigente la norma aprobada en 2003, pero la realidad es que ha dado la espalda a los médicos e incluso se han negado a negociar.

Los sindicatos convocantes —entre ellos CESM, AMYTS, Metges de Catalunya, el Sindicato Médico Andaluz y otras organizaciones autonómicas— sostienen que el nuevo Estatuto Marco mantiene jornadas y guardias que consideran incompatibles con la conciliación y la seguridad asistencial. Entre sus principales reivindicaciones figuran un estatuto propio para la profesión médica, la reforma del sistema de guardias, una regulación específica de la jornada laboral, el reconocimiento de la responsabilidad y la formación de los facultativos y mejoras retributivas.

Las manifestaciones celebradas durante los últimos meses han dejado imágenes de miles de médicos con batas blancas recorriendo las calles bajo lemas como «Sin médicos no hay sanidad», «Mónica García, dimisión» o «No al Estatuto Marco», denunciando que el texto ha sido negociado sin atender sus principales demandas. Los convocantes aseguran que, lejos de cerrarse, el conflicto se intensificará con nuevas jornadas de huelga previstas a partir de septiembre si el Ministerio no modifica sustancialmente el proyecto.

Por su parte, Mónica García ha defendido que el Estatuto incorpora mejoras históricas para el conjunto de los profesionales sanitarios y ha rechazado un estatuto exclusivo para los médicos, al considerar que rompería el marco común del Sistema Nacional de Salud. También ha insistido en que algunas de las reivindicaciones, como convertir las guardias en voluntarias, comprometerían el funcionamiento del sistema.

En el ámbito político, el debate también se ha trasladado al Congreso y a las comunidades autónomas. Varios gobiernos autonómicos han reclamado reiniciar la negociación y diferentes responsables políticos han defendido que una norma que regula las condiciones laborales de los médicos no debería aprobarse sin un acuerdo suficiente con el colectivo afectado.