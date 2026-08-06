Los entrenadores lo tienen claro: «A los 60, en vez de caminar 20 minutos, es mucho más eficaz hacer ejercicios como sentadilla con silla o flexiones en la encimera de la cocina»

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Caminar ha ocupado desde hace años un lugar destacado entre las actividades físicas más recomendadas para personas mayores. Su bajo impacto sobre las articulaciones, la facilidad para practicarla y sus beneficios en la salud la convierten en una de las opciones más factibles para cualquier persona. Sin embargo, hay varios entrenadores que afirman que a los 60 años, los entrenamientos de fuerza aportan beneficios superiores para mantener la calidad de vida.

El entrenador personal Álvaro Puche resumió esa postura: «A los 60, en vez de caminar 20 minutos, es mucho más eficaz hacer ejercicios como sentadillas con silla o flexiones en la encimera de la cocina». Esto favorecería una longevidad más saludable porque se preserva la fuerza muscular. Esto no significa que se tengan que abandonar las caminatas, ya que se considera una excelente herramienta para cuidar la salud mental y física.

«A muchas mujeres les cuesta aceptar que el cuerpo cambia a los 60; algunas creen que ya no merece la pena entrenar, otras piensan que es tarde para empezar; pero la realidad es que el movimiento se vuelve más importante que nunca» aseguró otro experto. La recomendación más actual es mantener un estilo de vida activo, caminar tres veces por semana e incorporar al menos dos sesiones de entrenamiento de fuerza.

Ejercicios sencillos para casa

Los entrenadores proponen movimientos simples que pueden realizarse desde casa sin tener que acudir a un gimnasio. Lo primero, sentadillas (10 repeticiones) con ayuda de una silla, para desarrollar potencia muscular. Lo siguiente sería la elevación de talones (12 repeticiones), para mejorar la estabilidad del pie; para seguir con flexiones (6 repeticiones), priorizando la seguridad y mantener el cuerpo alineado, para acabar con un remo (10 repeticiones), para mejorar la postura corporal.

Algunas consecuencias de las caminatas pueden ser la quema de calorías o un mayor desarrollo de la resistencia. Esa combinación de caminatas y ejercicios de fuerza es una estrategia más completa para afrontar el paso del tiempo con mayor salud y funcionalidad.