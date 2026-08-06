Las mejores zapatillas para hacer senderismo están ahora rebajadas un 50% en Amazon y algunas tallas están volando

Las zapatillas de senderismo son uno de esos productos en los que merece la pena invertir si se quiere disfrutar de la montaña con comodidad y seguridad. Un buen calzado puede marcar la diferencia entre terminar una ruta con buenas sensaciones o acabar con molestias en los pies. Por eso, cuando uno de los modelos más conocidos del mercado aparece con un descuento tan importante, no tarda en convertirse en una de las ofertas más buscadas.

Es lo que está ocurriendo ahora en Amazon con las Merrell Moab 3 GTX, que han bajado hasta los 77,50 euros, un 52% menos que su precio recomendado de 160 euros. La promoción está despertando un gran interés y algunas tallas ya empiezan a escasear, por lo que todo apunta a que las existencias podrían durar poco. Las Merrell Moab son un referente dentro del mundo del senderismo desde hace años. Su tercera generación mantiene todo lo que hizo popular a este modelo, pero añade mejoras para ofrecer una pisada más cómoda, un mejor agarre y una mayor durabilidad.

No es casualidad que sea una de las zapatillas favoritas tanto de los que salen a caminar de vez en cuando como de los aficionados que realizan rutas con frecuencia. Con esta rebajas además se sitúan en un precio poco habitual para un modelo de estas características, convirtiéndose en una oportunidad muy interesante para renovar el calzado de montaña sin gastar demasiado.

Las Merrell rebajadas en Amazon

Uno de sus principales atractivos es la incorporación de la membrana GORE-TEX, una tecnología muy apreciada por los amantes del senderismo. Gracias a ella, el agua no entra en la zapatilla cuando se camina bajo la lluvia o por terrenos húmedos, mientras que el pie sigue transpirando para evitar la sensación de humedad en el interior. Esto ayuda a caminar con mayor comodidad durante horas y reduce el riesgo de rozaduras o ampollas, especialmente en rutas largas.

Otro de los puntos fuertes de este modelo está en su suela Vibram TC5+, diseñada para ofrecer un excelente agarre sobre diferentes tipos de terreno. Ya sea en caminos de tierra, senderos con piedras, zonas de barro o superficies mojadas, las Merrell Moab 3 GTX transmiten una gran sensación de seguridad en cada paso. A ello se suma una mediasuela de espuma EVA que mejora la amortiguación y hace que las caminatas resulten menos exigentes para las articulaciones, algo que se agradece especialmente cuando la ruta se alarga durante varias horas.

Merrell tampoco ha descuidado la protección del pie. La puntera reforzada ayuda a amortiguar los golpes contra piedras o raíces, mientras que la estructura del talón proporciona una mayor estabilidad en terrenos irregulares. Además, la marca ha apostado por incorporar materiales reciclados en diferentes partes de la zapatilla, una decisión que busca reducir el impacto medioambiental sin renunciar a la calidad que caracteriza a este modelo. Con un precio de 77,50 euros, las Merrell Moab 3 GTX se convierten en una de las ofertas más interesantes del momento para aquellos que buscan unas zapatillas de senderismo de calidad. El ahorro supera los 80 euros respecto a su precio recomendado de 160 euros, una diferencia importante tratándose de un modelo de una marca tan reconocida.