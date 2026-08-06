César Gastélum, influencer mexicano, es asesinado a tiros en pleno directo

El influencer mexicano César Gastélum, de 25 años y conocido en redes como ‘Cesarín’, fue asesinado de un disparo el pasado martes mientras realizaba una emisión en directo junto a dos amigos en Culiacán, Sinaloa, a escasos metros de la sede de la Fiscalía General del estado. El suceso fue retransmitido en la plataforma Kick ante cientos de sus cerca de 600.000 seguidores, volviendo a dejar claro que en México ser creador de contenido es una profesión de riesgo, tal y como hemos contado, por desgracia, en varias ocasiones en Happy FM.

Todo sucedió cuando Gastélum se encontraba junto a dos amigos frente a un restaurante de comida rápida, vestidos con el uniforme naranja característico de los repartidores como parte de un reto para sus redes sociales. La noche parecía ir con normalidad cuando uno de ellos pedía a sus compañeros irse del lugar. Momentos antes de la agresión, se pudo ver a una motocicleta pasar cerca de ellos, lo que levantó las sospechas de uno de los amigos de César (que en el vídeo aparece con gafas de sol en plena noche), que no pudo evitar llamar la atención del resto. «No, la moto, la moto», era lo que decía, pensando en lo que podía pasar. Se puede ver cómo es el propio Cesarín, sin saber lo que iba a pasar momentos después, el que trataba de calmarle, pero su amigo insistía en que le hacía «sentir mal» volver a ver a esos dos tipos.

El tercer amigo, también con uniforme y una enorme mochila de reparto, bromeaba asegurando que esos dos estaban «de chamba» —la forma coloquial en México de referirse al trabajo—. En ese momento, el chico de las gafas de sol recuerda otro altercado que tuvieron en el pasado, como si tuviera un presentimiento de lo que iba a pasar: «¿Te acuerdas de cuando nos asaltaron en un camión?».

Segundos después de esta conversación es cuando se puede ver en el vídeo que la misma moto regresó y uno de sus ocupantes disparó directamente contra el influencer César Gastélum con lo que parece una pistola debido a su pequeño tamaño. El influencer apenas puede reaccionar, mientras que sus amigos, sabiendo lo que iba a pasar, gritaban «no, no», pero separándose del peligro y sin intentar alertar o pedir ayuda.

El ejecutor del asesinato quedaba cubierto por el casco de moto que llevaba en la cabeza, por lo que es complicado descubrir su identidad por las imágenes. Según las autoridades mexicanas, Gastélum no tenía amenazas previas conocidas ni constaba como investigado, a diferencia de lo ocurrido con otros influencers y estrellas de Internet que también fueron agredidos o asesinados. El crimen se suma a una lista de al menos diez creadores de contenido asesinados en el estado de Sinaloa desde que comenzó la guerra interna entre facciones del cártel local hace dos años.

Valeria Márquez, otra ‘influencer’, también fue disparada en pleno directo

El asesinato de Gastélum recuerda inevitablemente a otros casos de creadores de contenido ejecutados mientras estaban frente a la cámara, entre ellos el de Valeria Márquez, que ya contamos hace poco más de un año en Happy FM. La influencer mexicana asesinada a tiros el año pasado mientras transmitía en directo por TikTok, se encontraba en un local de belleza promocionando sus tratamientos cuando un supuesto mensajero apareció en el local para entregarle un paquete.

Este crimen que las autoridades federales atribuyeron después a un feminicidio ordenado por la pareja sentimental de la víctima a través de su propio padre, un líder criminal detenido semanas atrás. Por si no fuera suficiente, su tumba fue vandalizada semanas después de su entierro en un gesto de total impunidad.

El cantante Peso Pluma también sufre las amenazas del narco

La inseguridad que rodea a determinados creadores de contenido y artistas en México no se limita a los influencers. El cantante Peso Pluma, uno de los grandes referentes del estilo musical de los corridos tumbados, se vio obligado en el año 2023 a cancelar hasta seis conciertos de su gira por el país después de que el Cártel Jalisco Nueva Generación le amenazase asegurando que su actuación en Tijuana sería «su última presentación» si no la cancelaba. El artista y las autoridades decidieron cancelar ese y otros conciertos para no poner en riesgo la seguridad de sus fans y de su equipo.