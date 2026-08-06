El Racing se pone serio ante el racaneo del Barcelona por querer fichar a uno de sus jugadores

El Barcelona quiere sumar a otra joven promesa a su plantilla. El equipo quiere firmar a Jorge Salinas, que puede jugar tanto de central como de lateral. Sin embargo, el director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, ha explicado que los blaugranas deberán abonar su cláusula de rescisión si quiere cerrar el fichaje, que tiene un coste de 16 millones de euros.

La oferta inicial está bastante lejos de esa cifra, ya que el primer tanteo de el club ronda los seis millones de euros. Además, el conjunto cántabro no está interesado en que sus jugadores se marchen, aunque también tienen claro que poco se puede cuando llega una operación de estas características.

El que algo quiere, algo le cuesta. El Barcelona deberá rascarse el bolsillo para incorporar a una pieza clave para su defensa actual y futura. Por su parte, el Racing de Santander quiere convencer al denfensor para que se mantenga en el proyecto.

Los verdiblancos buscan demostrarle al jugador que reconocen bien su trabajo. Para ello, Chema Aragón remarcó que si decidía quedarse estudiarán mejorar sus condiciones contractuales. Además, señaló que el canterano no ha forzado su salida por el momento.

Oportunidad clave para Jorge Salinas

El defensor está pasando por uno de sus mejores momentos en su corta carrera. A los 19 años, ha despertado el interés de clubes de primer nivel como el Barcelona y el Manchester United. No obstante, el futbolista también podría valorar la opción de quedarse en el club para ser parte del proyecto en primera división, donde tendría un gran protagonismo.

Los blaugranas tendrán que analizar la operación en profundidad, pero necesitará algo más si quiere hacerse con los servicios de Jorge Salinas. Por el momento, parece que el equipo no está abierto a negociaciones, aunque su postura podría cambiar si hacen una oferta más cercana a esos 16 millones de euros.