Cambio de look brutal: Gavi cumple su promesa por ganar el Mundial con España

Gavi ha cumplido su promesa. El centrocampista prometió hacer una locura si ganaba el Mundial con España y desde el 19 de julio tenía pendiente hacerlo. Si Marc Cucurella generó furor en redes sociales con su tatuaje de Luis de la Fuente, el andaluz no fue para menos e hizo el cambio de look que no ha dejado indiferente a nadie.

Desde el principio hubo una larga lista de promesas. David Raya, Fabián, Lamine, Ferran… todos ellos aún en la cola, pero Gavi ha querido terminar con la espera de millones de españoles para verle con el pelo teñido de rosa como dijo en su momento. Lo ha compartido en su perfil de Instagram con el proceso con su peluquero y dos imágenes para mostrar su resultado. «Un hombre de palabra», escribió el jugador. Una publicación a la que no tardaron en reaccionar sus compañeros, como Lamine Yamal, que respondió con emoticonos de caras llorando de la risa.

Gavi aún se encuentra disfrutando de sus vacaciones antes de volver al Barcelona. Se espera que vuelva la semana que viene con el título de Campeón del Mundo. Con su cambio de look también se escenifica un nuevo comienzo para él después de unos meses muy discretos. En su recuerdo está aquella pelea con Paredes y más jugadores argentinos tras la final del Mundial.

Aunque Luis de la Fuente no le dio el rol de titular después de no tener continuidad por las lesiones, Gavi demostró compromiso total en los minutos que jugaba. Fue el más participativo en la fiesta y quiso inmortalizar el momento más bonito de su carrera con un peinado que le acompañara los próximos meses en el Barcelona de Hansi Flick.