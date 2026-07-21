La curiosa ofrenda de Los Palacios (Sevilla) a Fabián y Gavi: ésta es la ‘prima’ que recibirán en su pueblo

Después de conquistar el mundo en Estados Unidos y celebrarlo en Madrid, los campeones del mundo van regresando a distintos puntos de España y el extranjero para disfrutar de un merecido descanso. Antes, algunos de ellos recibirán un homenaje a la altura, pero esta vez en sus lugares de origen. Dos jugadores que antes de las vacaciones serán bienvenidos por su gente serán los de Los Palacios (Sevilla): Fabián Ruiz y Gavi.

Allí, el Ayuntamiento del municipio sevillano que nos ha brindado tres campeones del mundo los acogerá con una curiosa ofrenda. El otro ganador del Mundial es Jesús Navas, quien también estará con ellos tras presenciar la final en el estadio de Nueva York y ver a la selección española coronarse por segunda vez.

Los festejos comenzarán este martes a las 19:30 horas, cuando lleguen los campeones, y estos serán convidados con kilos de los tomates, el alimento típico de Los Palacios. Esa es la particular ‘prima’ que se les otorgará a cada uno por el triunfo conseguido. Dicho fruto es conocido en el pueblo de Sevilla como «bombón colorao».

Tras la ceremonia oficial con representantes políticos, patrocinadores y los clubes de fútbol de Los Palacios (La Liara, Mosqueo, Los Palacios, La Unión, Maribáñez, Femenino La Unión y Escuela de Fútbol), Gavi y Fabián verán el modelo del monumento que el Ayuntamiento instalará en la Avenida Juan José Vaquero, como homenaje a los tres campeones palaciegos.

Gran homenaje a Fabián y Gavi

Asimismo, sobre las 21:00, ambos jugadores se dirigirán a sus vecinos desde el balcón del ayuntamiento antes de abandonar la sede de la administración local y dar comienzo a sus vacaciones. El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, ha destacado que espera mucha afluencia de público al tratarse de dos jugadores «muy queridos», y que han conseguido elevar la imagen de la localidad a un lugar que «pocas pueden presumir».

«Ningún municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo». Además, los dos campos de fútbol de Los Palacios recibirán los nombres de «Fabián Ruíz» y «Pablo Páez Gavira Gavi», de la misma manera que el Complejo Deportivo Jesús Navas recibió el nombre del exfutbolista sevillista en 2006.