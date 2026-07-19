Locura total: así celebran Iniesta y los campeones de 2010 el histórico gol de Ferran
Los ganadores de la Copa del Mundo de Sudáfrica sacaron el puño en el palco con el tanto del delantero del Barcelona
En el 106' se desató el éxtasis entre las leyendas de España
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Andrés Iniesta y el resto de campeones de Sudáfrica enloquecieron en el palco del MetLife Stadium con el gol de Ferran Torres en el 106′, minuto que entra en la historia como el más glorioso del fútbol español tras el 116′ de 2010. Los ganadores, como España entera, sacaron el puño, se abrazaron y entraron en éxtasis con el espectacular tanto del delantero del Barcelona a pase de Nico Williams.
La imagen de los campeones fue la de todo un país, con la diferencia de que estos héroes ya nos hicieron saltar y botar hace 16 años. Ferran emocionó a Iniesta, Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Carles Puyol, Jesús Navas… incluso a Robert Lewandowski. El delantero polaco, ex del Barça, presenció la final del Mundial junto a los españoles.
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— DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026