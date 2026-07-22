Gavi sale en defensa de Paredes: «No creo que tenga que ser suspendido»

Gavi fue homenajeado, junto a Fabián Ruiz, el pasado martes en su localidad natal, Los Palacios y Villafranca, tras ganar el Mundial. Allí fue preguntado por la agresión que recibió por parte de Paredes una vez acabada la final. La respuesta del mediocentro del Barcelona defendiendo al argentino no ha dejado indiferente a nadie.

«No, si te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así», respondió Gavi a la pregunta de si Paredes tenía que recibir un duro castigo tras la agresión que le propinó después de la final.

Gavi, de esta manera, sale en defensa de su compañero de profesión y rebaja la tensión de una final que terminó en una gran tangana por culpa del mal perder de los jugadores argentinos, sobre todo de un Paredes que agredió primero a Eric García y posteriormente al propio Gavi. También presenciamos otras agresiones, como la de Ayala a Olmo o la de Nahuel Molina a Rodri tras el pitido final.