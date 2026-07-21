Paredes no pide perdón por su agresión a Eric García y Gavi: «Con el pecho lleno de orgullo»

Leandro Paredes se ha convertido en uno de los nombres propios de la final del Mundial, pero no ha sido por su calidad futbolística. El centrocampista atacó a Eric García y Gavi, que estaban celebrando la victoria. El gesto se sumó a una larga lista de agresiones por parte de Argentina.

La violencia no tiene justificación, pero el jugador tenía la oportunidad de disculparse después de analizar la situación en frío. Sin embargo, ha publicado su reflexión sobre el torneo en su cuenta de Instagram, donde no hay rastro de ningún tipo de perdón a España: «Gracias Argentina!!!. Te amo hoy y siempre».

En el mensaje se puede apreciar un notable sufrimiento, pero no por haber empañado la celebración de sus rivales: «Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto!».

Paredes no ha tenido intención de rectificar. De hecho, el centrocampista ha aprovechado la oportunidad para recordar que ha estado en en la mejor generación de La Albiceleste: «Gracias a cada uno que formó parte de esta de selección , a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido. Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia».

Tanganas para la historia

El mal perder de una gran parte de la plantilla argentina se ha robado una gran parte de los focos en el Mundial. Nahuel Molina también agredió a Rodri e incluso el nº 2 de Scaloni le propinó un puñetazo a Dani Olmo. La FIFA analizará todas las imágenes e informes arbitrales por sus comportamientos antideportivos.