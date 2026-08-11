El Arsenal coloca banderas de España para recibir a Merino, Zubimendi y Raya tras ganar el Mundial

El Arsenal ha recibido por todo lo alto a los tres campeones del mundo con la Selección española que tiene en su plantilla. El conjunto inglés recibió a David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi con banderas de España a su llegada a la Ciudad Deportiva del cuadro londinense. Junto a los tres españoles se incorporaron el resto de internaciones ingleses que también tenían vacaciones hasta esta semana, ya que jugaron el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo.

Los tres campeones del mundo del Arsenal se incorporaron a los entrenamientos del Arsenal el pasado lunes y el cuadro gunner les recibió con varias banderas de España en el hall de la entrada a la Ciudad Deportiva. Un gran detalle de la entidad inglesa con sus tres futbolistas que este verano han hecho historia con España en la Copa del Mundo.

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Mikel Merino ha sido el jugador del Arsenal que más protagonismo tuvo con la Selección española en este Mundial. Sus dos goles en los últimos minutos ante Bélgica y Portugal le dieron a España un plus para seguir pasando rondas hasta llegar a levantar el título. Zubimendi, en cambio, tuvo muy pocos minutos y David Raya no llegó a debutar en portería.

Ha sido un año muy especial para los tres españoles del Arsenal. Con su club, durante la temporada pasada, ganaron la ansiada Premier League con el cuadro londinense y llegaron hasta la final de la Champions League, donde perdieron ante el PSG. Un año para la historia que redondearon en Nueva Jersey levantando la segunda estrella para España.