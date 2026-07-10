Quién es David Raya: edad, altura, equipos, pareja, sueldo y quién es el portero de España

David Raya se ha consolidado como uno de los mejores porteros españoles y como una pieza importante de la selección española. Formado en la cantera del Cornellà y con gran parte de su carrera desarrollada en Inglaterra, el guardameta dio el salto definitivo al Arsenal, donde se ha asentado como uno de los porteros más destacados de la Premier League. Su regularidad bajo palos, su seguridad en el juego aéreo y su habilidad con los pies le han convertido en uno de los guardametas más completos del fútbol europeo.

Cuántos años tiene David Raya

David Raya nació el 15 de septiembre de 1995, por lo que actualmente tiene 30 años. El guardameta catalán ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el fútbol inglés, donde ha logrado consolidarse como uno de los mejores porteros de la Premier League antes de convertirse en un habitual de las convocatorias de la selección española.

Cuánto mide David Raya

David Raya mide 1,83 metros. Aunque no es uno de los porteros más altos del fútbol europeo, destaca por sus reflejos, rapidez bajo palos, seguridad en los uno contra uno y una excelente capacidad para iniciar el juego con los pies.

En qué equipos ha jugado David Raya

David Raya comenzó su carrera en la cantera del Cornellà antes de fichar por el Blackburn Rovers. Tras una cesión en el Southport logró hacerse con la titularidad en Blackburn y posteriormente firmó por el Brentford, donde fue uno de los protagonistas del ascenso a la Premier League. Su gran rendimiento llamó la atención del Arsenal, que terminó incorporándolo de forma definitiva, consolidándolo como uno de los mejores porteros del campeonato inglés.

Sobre un posible regreso a España, en su entrevista con OKDIARIO afirmó que: «Como nunca he jugado en la Liga española, pues, volver no sería volver. Volver a casa, en algún momento, sí. No cierro ninguna puerta. Ahora mismo estoy muy contento en la Premier. A ver qué pasa este año, si sigo en el Arsenal o no. Hay que ver. Pero claro que me gustaría jugar en casa algún día».

Dónde nació David Raya

David Raya nació en Barcelona y comenzó a jugar al fútbol en las categorías inferiores de la UE Cornellà. Con apenas 16 años decidió dar el salto a Inglaterra para incorporarse a la cantera del Blackburn Rovers, un paso que marcaría el resto de su carrera profesional.

Quién es la pareja de David Raya

David Raya sale con la modelo Tatiana Trouboul. Tiene dos padres y un hermano mayor que le inculcó la pasión por el fútbol. Su familia fue muy importante en la carrera del portero ya que desplazó con él a Inglaterra para acompañarle en sus primeros pasos como futbolista. Tras su fichaje por el Arsenal se hizo viral un vídeo de su abuelo Joaquín en la presentación del equipo gunner.

Cuánto cobra David Raya

David Raya figura entre los porteros mejor remunerados del Arsenal. Aunque el club no hace público el salario de sus futbolistas, diferentes estimaciones sitúan su sueldo en varios millones de euros por temporada, una cifra acorde con su importancia dentro del equipo londinense y con su condición de internacional absoluto con España.

El palmarés de David Raya

David Raya ha logrado consolidarse como internacional con la selección española y ha competido en las principales competiciones europeas con el Arsenal. Además, fue uno de los jugadores fundamentales en el ascenso del Brentford a la Premier League y posteriormente se consolidó como uno de los mejores porteros del campeonato inglés gracias a sus actuaciones con el conjunto londinense.