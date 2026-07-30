Los mensajes del presidente de la CHJ confirman que ni supo ni alertó del Poyo a nadie

Los mensajes del terminal móvil del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, entregados al juzgado que dirige las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia, confirman que ni supo ni advirtió nada a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, ni a la propia Generalitat Valenciana, acerca de la crítica situación del barranco del Poyo, que estuvo en el origen de la mayoría de las muertes producidas en la riada. Miguel Polo ya había reconocido ante la comisión de investigación de la DANA en el Senado el pasado 10 de febrero que no alertó de la mortal crecida del Poyo: «No tenía por qué hacerlo», afirmó entonces, porque según sostuvo, eran sus subordinados quienes debían hacerlo.

OKDIARIO ya adelantó en septiembre de 2025 que Miguel Polono no había efectuado ni una sola llamada telefónica «relevante» a la Generalitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, el conocido como día de la DANA, según se desprendía ya en aquellos momentos del listado de llamadas telefónicas remitidas a la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas en julio de ese mismo año.

Este miércoles, Miguel Polo ha entregado al juzgado sus comunicaciones en aquellas trágicas horas a raíz de la petición efectuada por la propia ex consellera, Salomé Pradas, una de las dos únicas personas investigadas en la causa que instruye la juez Nuria Ruiz Tobarra. Pradas ha solicitado que también la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entregue las suyas, tal como lo han hecho otros testigos. Pero esta diligencia ha sido rechazada por la instructora y está pendiente de la resolución de un recurso de reforma (ante el mismo juzgado) presentado, también, por la defensa de la ex consellera.

Por lo que hace referencia al listado de llamadas y mensajes de Miguel Polo, este último manifiesta en el escrito que los acompaña y al que ha tenido acceso OKDIARIO, respecto a las capturas de pantalla correspondientes a los mensajes de WhatsApp que no aparecen en el terminal de su móvil porque «tiene activada la duración predeterminada para mensajes temporales en chats nuevos», con lo que, según agrega, los mensajes correspondientes al 29 de octubre de 2024 «no aparecen».

Miguel Polo tampoco conserva la información que supuestamente remitió a la entonces vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ni al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por lo que solo aporta la información conservada a este respecto en la aplicación correspondiente a notas.

En el documento no aparece comunicación con Salomé Pradas, a la vista de lo cual, fuentes próximas a la ex consellera han manifestado que lo que se demuestra es que Pradas «siempre dijo la verdad». Es decir, que nadie, tampoco la CHJ, supo ni comunicó nada del Poyo aquel 29 de octubre.

Pero, lo más relevante, según las mismas fuentes, es que el desconocimiento de la Confederación del Júcar no se limitó a la situación del barranco del Poyo, sino que cuando el desbordamiento del Magro ya se había producido, Polo le comunica a la delegada del Gobierno que el río seguía teniendo capacidad para absorber agua.

Salomé Pradas siempre ha mantenido que conoció el desbordamiento del Magro en Utiel. Y que lo supo por las llamadas del alcalde de la localidad y no por la CHJ ni por Emergencias, que tampoco fue avisada. Y que, de modo inmediato, convocó el CECOPI y pidió la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A raíz de que hayan visto la luz los mensajes de Miguel Polo el día de la DANA, el entorno de Salomé Pradas considera «muy cuestionable» que el procedimiento abierto en los juzgados de Catarroja por la DANA pueda dirigirse contra nadie en Emergencias, dado que trabajó «a ciegas» por la falta de información contrastada y valorada por los responsables del Gobierno.