El presidente del Júcar no hizo ni una llamada «relevante» a la Generalitat el día de la DANA

Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no efectuó ni una sola llamada telefónica «relevante» a la Generalitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, el conocido como día de la DANA. Así, se desprende del listado de llamadas telefónicas remitidas a la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas este 1 de julio, dentro del informe elaborado por la CHJ y al que ha tenido acceso OKDIARIO. Aquella jornada estuvo caracterizada por las inundaciones y los desbordamientos. Pero, a pesar de ello, Miguel Polo, que sí habló hasta en dos ocasiones con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, no efectuó ninguna llamada «relevante» a la Generalitat.

El presidente de la CHJ, según se aclara en el citado informe, no dispone de móvil corporativo. Es decir, que utilizar el suyo personal. Y «todas las llamadas que realizó lo fueron a través de su teléfono móvil personal». El informe es el mismo que revela que Miguel Polo no efectuó en toda la tarde del día de la DANA, el 29 de octubre de 2024, una sola llamada por el barranco del Poyo. Y revela también que el Júcar envió a casa a varios agentes medioambientales (AMA) en las horas críticas del día de la riada.

La Confederación asegura en ese mismo informe que desde primera hora del 29 de octubre de 2024, Miguel Polo estuvo haciendo «el seguimiento de los ríos en los que estaba habiendo problemas», en referencia al Júcar, al Magro y Albaida. Y que «recibió y realizó diversas llamadas con alcaldes y alcaldesas, con agentes medioambientales (AMA)» de la propia Confederación «así como con algunos vecinos de los pueblos». A continuación, el informe ofrece un extracto de las llamadas «más relevantes» de Miguel Polo. Y, en ese extracto no hay mención a que Polo telefonease en algún momento a la Generalitat Valenciana para dejar constancia de la gravedad que iba a adquiriendo la situación.

El listado de llamadas «más relevantes» de Miguel Polo que ofrece el informe de la CHJ comprende desde las 09:18 horas del 29 de octubre a la 01:01 horas del 30 de octubre. Es decir, todo el día. En ese periodo de tiempo, Miguel Polo habló con el subdelegado del Gobierno en Albacete y con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Entró en contacto con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, llamó a alcaldes y alcaldesas. Y hasta mantuvo una conversación con Iberdrola. Pero en ningún momento telefoneó a la Generalitat Valenciana.

En concreto, con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, habló en dos ocasiones. Una, a las 14:02 horas, para comunicarle la situación del río Magro, en la localidad de Utiel. Y otra, a las 17:10 horas. Es decir, 10 minutos después de la hora a la que estaba convocada la reunión del CECOPI, porque según manifiesta el informe: «No tenían claro si la reunión del CECOPI había empezado y ambos estaban teniendo problemas de conexión para conectarse telemáticamente».

Miguel Polo habló también con distintos alcaldes y alcaldesas. Pero en ningún momento hay constancia en el listado de sus llamadas «más relevantes» del citado informe que se pusiera en contacto con la Generalitat Valenciana. Si existe, justo a continuación, un apartado que recoge todas las comunicaciones de la CHJ a la Generalitat Valenciana. Pero, a lo que hace mención ese apartado es a los avisos de caudal, de lluvia, embalses y otras comunicaciones que se produjeron.