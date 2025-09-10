El PP exige explicaciones al Gobierno por retirar el Júcar a los agentes medio ambientales en la DANA

El Partido Popular exige ya explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tras conocerse, a través de un informe presentado por este último organismo ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas, que la Confederación envió a casa a los agentes medio ambientales (AMA) en las horas críticas de la DANA de este 29 de octubre, tal como ha publicado este miércoles OKDIARIO y como se desprende del informe antes citado. Tras esta última revelación, los populares, por boca de su portavoz en el parlamento autonómico, Juan Francisco Pérez Llorca, sostienen que el «falso relato del Gobierno de Pedro Sánchez», en torno a la riada, «ya no se sostiene».

Este último informe de la Confederación del Júcar es, en realidad, un documento en que este organismo responde a una treintena de preguntas de la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Le fue solicitado el 7 de mayo. Y consta en poder del Parlamento autonómico desde este 1 de julio. Si bien, ha sido ahora cuando ha trascendido.

De ese documento, se desprende que el organismo que dirige Miguel Polo, envió a sus casas a varios de sus agentes medioambientales ubicados en zonas clave de la provincia de Valencia en las horas críticas del día de la DANA. A las 15:00 horas del pasado 29 de octubre de 2024, en algunos casos. Y a las 17:00 horas del mismo día, en otros.

Según ha explicado Pérez Llorca, el Gobierno de Pedro Sánchez «era el responsable de avisar del caudal de los barrancos» que «nadie se encargó de vigilar». «Si esos agentes, si los técnicos de la CHJ, hubieran estado pendientes de lo que debían y avisado en el momento oportuno de la gran cantidad de agua que venía, sin duda se hubiese podido avisar a la población mucho antes».

El portavoz popular ha solicitado también la implantación, por parte del Gobierno de España, de sistemas de medición y vigilancia de caudales. Y ha advertido, a este respecto que la lluvia «no entiende de trámites administrativos ni de esperas». Según ha explicado Pérez Llorca, «toda la Comunidad Valenciana está en peligro. Desde la Vega Baja, en Alicante, al Bajo Maestrazgo, en Castellón». Una circunstancia por la que el portavoz popular ha advertido, también que: «Ya no valen más excusas ante la falta de inversión del Gobierno, que sólo hace dejar de lado a los valencianos».

Pérez Llorca ha recordado a este respecto que el Gobierno valenciano de Carlos Mazón está asumiendo labores «que no son de su competencia, como la limpieza delo alcantarillado, porque ya no se puede demorar más». Y ha avisado, también, que «llega una nueva temporada de lluvias. Esta misma semana se ha activado la alerta naranja en toda la provincia de Alicante. Y el Gobierno no ha movido un dedo para limpiar los cauces y acelerar los trabajos de reconstrucción».