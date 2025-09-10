El Júcar envió a casa a varios agentes medioambientales en las horas críticas del día de la DANA

La Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo que dirige Miguel Polo, envió a sus casas a varios de sus agentes medioambientales ubicados en las zonas clave de la provincia de Valencia en las horas críticas del día de la DANA. A las 15:00 horas del pasado 29 de octubre de 2024, en algunos casos. Y a las 17:00 horas del mismo día, en otros. Así, se desprende del informe que la propia Confederación Hidrográfica ha remitido a las Cortes Valencianas a petición de su presidenta e instancias de la comisión de investigación parlamentaria.

Los agentes medioambientales, mencionados en varias ocasiones por sus siglas en el informe del Júcar (AMA), son funcionarios públicos encargados de la protección, vigilancia y gestión de los recursos naturales. Y tienen entre sus funciones la prevención de los desastres naturales. En una jornada como la de la DANA, su presencia era más importante que nunca a lo largo de todo aquel inacabable día.

Sin embargo, en concreto, según consta en el citado informe, el jefe de zona de los agentes medioambientales y los dos responsables de subzona iniciaron su jornada a las 08:00 horas. Y la concluyeron a las 17:00 horas. Sin que exista en el documento nada que haga pensar que sus superiores pudieron haberles pedido que llevaran a cabo una prolongación de jornada, a pesar de las especiales circunstancias que concurrían en ese día.

Otros dos agentes medioambientales estuvieron operativos también entre las 08:00 y las 17:00 horas. Dos más, de horario más extenso, entre las 07:30 y las 15:00 horas. Y otro, entre las 08:00 y las 15:00 horas. Se da la circunstancia de que uno de los agentes, según hace constar también la Confederación en su informe, sufrió la pérdida de su vehículo en el desempeño de sus funciones en la zona de Utiel.

Precisamente, las labores de esos agentes se desarrollaron los días 28 y 29 de octubre. o, lo que es lo mismo, en la jornada previa y en el día de la DANA. Y consistieron, según también hace constar la Confederación del Júcar en el citado informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, principalmente en la vigilancia del dominio público hidráulico y la atención de solicitudes de información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación, para el seguimiento del episodio de avenidas del día 29 de octubre. Una circunstancia que hace aún más incomprensible que pudieran abandonar sus puestos entre las tres y cinco de la tarde del día de la riada.

En los días que siguieron al 28 y al 29, la función se dirigió más a la evaluación de daños al dominio público hidráulico y la atención y resolución de dudas a las personas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen. Pero, que en aquel mes de octubre estaba al cargo de la predecesora de Aagesen, Teresa Ribera.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar está dando que hablar desde el mismo momento en que se ha conocido su contenido. Entre otras cuestiones, llama la atención la escasa atención al barranco del Poyo, sobre el que sólo efectuó una llamada el citado Miguel Polo de 21 consideradas como las «más relevantes» de cuantas efectuó, tal como ha publicado OKDIARIO.