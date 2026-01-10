Los investigadores alertan: un rastreo con GPS confirma que los pingüinos africanos están en guerra con los pescadores

La rutina de los pescadores suele ser casi siempre la misma: salir de madrugada, sacar las redes de pescar y tener paciencia hasta que la presa va apareciendo. Con el paso de las horas, los resultados suelen ser buenos, pero hay veces que factores externos terminan cambiando el escenario.

En la costa del Benguela y frente a Sudáfrica, ese cambio tiene como protagonista al pingüino africano. Un rastreo con GPS, cruzado con la actividad de la flota cerquera, confirma que aves y barcos coinciden cada vez más en las mismas zonas cuando la sardina y la anchoa escasean.

Para los pingüinos, el problema llega en el peor momento, y para los pescadores, supone competir con un animal que también depende de ese recurso.

Expertos analizan cómo pingüinos y pescadores coinciden en el mismo espacio

El estudio, liderado por la Universidad de St Andrews y publicado en Journal of Applied Ecology, siguió con GPS a pingüinos de las colonias de Robben y Dassen mientras criaban pollos. Después, los investigadores compararon esas rutas con los datos de los barcos que pescan con redes de cerco, especializadas en rodear bancos de peces pelágicos.

La novedad del trabajo está en cómo mide el conflicto. Hasta ahora se hablaba de solapamiento espacial, es decir, de si aves y flota usan la misma zona. Aquí se da un paso más y se introduce la «intensidad de solapamiento», una forma de calcular cuántos pingüinos quedan realmente expuestos cuando la pesca opera cerca.

Los resultados muestran que en 2016, un año con muy poca biomasa de anchoa y sardina, cerca del 20% de las posiciones de los pingüinos coincidieron con zonas donde trabajaban los barcos cerqueros. Cuando el pescado abunda, ese cruce se reduce hasta alrededor del 4%.

La explicación es sencilla. Los pingüinos necesitan encontrar comida cerca y volver rápido al nido para alimentar a sus pollos. Cuando se ven obligados a compartir las mismas áreas con los pescadores, pierden esa ventaja.

Los barcos localizan antes los peces y concentran la captura, y las aves terminan nadando más lejos y durante más tiempo. Para los polluelos, eso se traduce en menos comida y esperas más largas, justo cuando dependen por completo de los adultos.

Por qué es clave proteger al pingüino africano

La intensidad de solapamiento permite detectar cuándo y dónde el riesgo se concentra, un dato clave para una gestión pesquera que tenga en cuenta al ecosistema completo y, en especial, el cuidado y la protección del pingüino africano en los momentos más delicados de su ciclo de vida.

En Sudáfrica, este asunto ha llegado a los tribunales. Algunas resoluciones cuestionaron cierres que no se ajustaban bien a la biología del pingüino. Tras el conflicto, el Gobierno volvió a delimitar áreas de no pesca alrededor de colonias como Robben. Los datos de seguimiento no deciden por sí solos dónde trazar la línea, pero sí aportan una base más sólida para hacerlo con criterio.

No existe una solución simple para frenar el declive del pingüino africano, que se acerca al 80% en apenas 30 años. A la presión de la pesca se añaden cambios ambientales que cada vez dejan menos presas disponibles.

Aun así, recortar la competencia en los momentos más delicados puede resultar decisivo, porque en la cría la diferencia entre encontrar comida a tiempo o no hacerlo puede significar que un pollo viva o no.

Qué comen los pingüinos africanos

La dieta del pingüino africano se basa sobre todo en sardinas y anchoas. También captura otros peces pequeños y, de forma puntual, calamares. No necesita agua dulce, bebe agua de mar y elimina la sal gracias a una glándula situada sobre los ojos.

Un detalle poco conocido sobre los pingüinos es que a veces traga pequeñas piedras. Le sirven como lastre para bucear y ayudan a triturar el alimento en el estómago. Son cazadores activos, persiguen a la presa bajo el agua y dependen de que los bancos estén a una distancia razonable de la colonia.