Bombazo en la zoología española: el lince ibérico se expande al norte y alcanza una región que llevaba décadas sin pisar

El lince ibérico, una especie que estuvo al borde de la desaparición en España, ya no sólo se concentra en el sur. Casi un siglo después, vuelve a Aragón con dos ejemplares que marcan un nuevo paso en su recuperación.

Winx y Windtail, dos linces ibéricos de un año, han llegado a la provincia de Zaragoza dentro de un programa de reintroducción que amplía por primera vez su presencia hacia el noreste peninsular.

El lince ibérico vuelve a Aragón tras décadas sin pisar la región

Los equipos del programa LIFE Lynxconnect trasladaron a Winx y Windtail desde centros de cría en Doñana y Portugal hasta un cercado de aclimatación en Torrecilla de Valmadrid, en la comarca del Campo de Belchite. Allí permanecerán alrededor de un mes antes de su liberación definitiva en libertad.

Los técnicos eligieron este punto por una razón concreta: la abundancia de conejo de monte, base casi exclusiva de la dieta del lince. La zona, además, mantiene un paisaje de monte mediterráneo continuo, con refugio suficiente y baja densidad de amenazas directas.

El dispositivo incluye un cercado de 18.000 metros cuadrados, diseñado para que los animales se adapten al entorno y recuperen hábitos de caza. Ambos ejemplares llevan collar GPS, lo que permite seguir sus movimientos en tiempo real y actuar si surge cualquier problema durante las primeras semanas.

El plan no se limita a esta primera pareja. Aragón prevé incorporar hasta cuatro parejas más de forma progresiva, con animales procedentes de distintos centros de cría en España. El objetivo es crear un núcleo reproductor que no dependa de refuerzos constantes.

El Gobierno autonómico ha destinado 1,1 millones de euros al proyecto, en su mayor parte financiados con fondos europeos. La intervención incluye también medidas prácticas sobre el terreno, como rampas en balsas de agua para evitar ahogamientos y puntos de bebida controlados.

Por qué el regreso del lince ibérico a Aragón es importante

El lince ibérico desapareció de Aragón en la segunda mitad del siglo XX. La caída del conejo por enfermedades como la mixomatosis, la presión humana y la fragmentación del territorio empujaron a la especie hasta su desaparición local.

Durante décadas, los únicos núcleos supervivientes quedaron aislados en el sur, especialmente en Andalucía. Esa distancia hacía inviable una recolonización natural hacia el valle del Ebro.

La llegada a Aragón rompe ese bloqueo geográfico. El nuevo núcleo actúa como puente potencial entre poblaciones y amplía el rango de distribución hacia el norte, algo que los programas de conservación buscaban desde hace años.

Los datos respaldan el cambio de tendencia. España superó los 2.400 linces en el último censo, muy lejos de los poco más de 90 ejemplares registrados en 2002. El crecimiento anual ronda el 20%, pero los técnicos consideran clave seguir abriendo nuevos territorios para evitar la saturación de las zonas actuales.

Dónde se concentra el lince ibérico en España

Andalucía concentra la mayor población de lince ibérico, con alrededor de 750 ejemplares, casi el 40% del total nacional, repartidos principalmente entre Sierra Morena y Doñana. Castilla-La Mancha se sitúa en segundo lugar con más de 700 linces, gracias al crecimiento en zonas como los Montes de Toledo y Sierra Madrona.

Por su parte, Extremadura supera ya los 300 ejemplares, con núcleos consolidados en el valle del Matachel y el entorno de Monfragüe.