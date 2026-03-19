Sorpresón en las playas de Cantabria: aparece varado un enorme ejemplar de la tortuga más grande del mundo

Las tortugas son reptiles marinos con especies muy diferentes en tamaño. Algunas apenas miden unos centímetros, mientras otras superan los dos metros y rondan los 600 kilos. Ese es el caso del ejemplar hallado en Cantabria.

Esta especie, conocida como tortuga laúd, no sólo llama la atención por su tamaño, sino también por su presencia poco frecuente en el litoral cantábrico, lo que refleja cambios en el medio marino y el peligro de la contaminación.

Hallan el cadáver de una tortuga laúd, la especie más grande del mundo, en la costa de Cantabria

El equipo de la Red de Varamientos y Rescate de Fauna Marina de Cantabria (REVARCA) localizó el cadáver de una tortuga laúd en la playa de Portio, en Piélagos, después de que el animal pasara varias semanas a la deriva. Las veterinarias del centro acudieron al lugar y coordinaron la retirada del cuerpo, una tarea compleja por el tamaño del ejemplar.

El animal presentaba un avanzado estado de descomposición, aunque todavía conservaba rasgos clave para su identificación. El equipo técnico tomó muestras biológicas y realizó mediciones con el objetivo de analizar su estado previo y tratar de esclarecer las causas de la muerte.

Los expertos manejan varias hipótesis sobre su muerte, pero la ingesta de plásticos figura entre las más probables, ya que estas tortugas suelen confundir bolsas con medusas, su alimento principal. También valoran un posible impacto con una embarcación o la captura accidental en artes de pesca. El tiempo que el cuerpo permaneció en el agua complica el diagnóstico.

La presencia de una tortuga laúd en esta zona no resulta habitual. Esta especie vive en mar abierto y recorre grandes distancias por el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Sin embargo, algunos ejemplares se acercan al Cantábrico en busca de alimento, lo que explica avistamientos puntuales o episodios como este.

El hallazgo vuelve a poner el foco en una especie catalogada como vulnerable a nivel global. La pesca, la contaminación marina y la transformación del litoral siguen afectando a sus poblaciones, que han disminuido en varias regiones del planeta.

Así es la tortuga laúd, la tortuga marina más grande del mundo

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) destaca por un rasgo que la diferencia del resto de tortugas marinas. Su caparazón no está formado por placas duras, sino por una estructura flexible con textura similar al cuero. Esta característica le da su nombre en inglés, leatherback.

Los adultos alcanzan tamaños muy por encima de otras especies. Algunos ejemplares superan los dos metros de largo y pueden acercarse a los 900 kilos en casos extremos. Sus aletas delanteras, largas y potentes, les permiten cruzar océanos enteros.

Su anatomía está adaptada a una dieta casi exclusiva de medusas. Carece de dientes, pero su boca presenta un pico afilado y su esófago está cubierto de estructuras que impiden que las presas escapen. Esta especialización alimentaria también explica su vulnerabilidad frente a los residuos plásticos.

Por qué la tortuga laúd tiene tonalidades rosadas en su cuerpo

La tortuga laúd no es un animal rosado de forma uniforme, pero sí muestra manchas de ese color en zonas concretas, sobre todo en la cabeza. Los investigadores relacionan esta marca con una función biológica ligada a la luz. La piel en esa área es más fina y permite que la radiación alcance la glándula pineal, lo que ayuda al animal a orientarse y a detectar cambios en el entorno.

El color también puede aparecer en otras partes del cuerpo en determinadas condiciones. Cuando el animal realiza esfuerzos intensos o se mueve en aguas más cálidas, aumenta el flujo sanguíneo en la piel para liberar calor. Ese proceso puede dar un tono rosado a zonas claras del vientre o el cuello.

Esta capacidad forma parte de una adaptación poco común en reptiles marinos. La tortuga laúd mantiene su temperatura corporal por encima del agua gracias a su tamaño y a su metabolismo, lo que le permite desplazarse por aguas más frías que otras especies no toleran.