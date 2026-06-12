Esta es la casa de María del Monte que fue desvalijada por una banda de ladrones: 560 m², inmenso jardín, piscina…

La casa de María del Monte e Inmaculada Casal volvió a convertirse en noticia a raíz del mediático robo que sufrió la pareja en agosto de 2023. Aquel asalto, que conmocionó a la opinión pública por la violencia empleada por los delincuentes y por la posterior implicación judicial de Antonio Tejado, sobrino de la cantante, puso el foco sobre una vivienda que hasta entonces había permanecido relativamente alejada de los titulares. Más allá del suceso, el inmueble representa desde hace años el refugio personal de la artista y la periodista, un hogar situado en una de las zonas residenciales más tranquilas del área metropolitana de Sevilla. Amplios espacios, jardines, piscina y una decoración marcada por los recuerdos familiares convierten esta propiedad en mucho más que una casa: es el lugar donde ambas han construido buena parte de su vida en común.

Un chalet en Ginés, a pocos minutos de Sevilla

La vivienda se encuentra en Ginés, una localidad del Aljarafe sevillano situada a escasos kilómetros de la capital andaluza. Se trata de una de las zonas residenciales más demandadas de la provincia por quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía de Sevilla.

La ubicación permite a María del Monte e Inmaculada Casal mantener una conexión rápida con la ciudad, donde desarrollan buena parte de sus compromisos profesionales y sociales. El municipio está rodeado de otras localidades residenciales del Aljarafe y cuenta con buenas comunicaciones con el centro de Sevilla, una de las razones por las que numerosos profesionales y rostros conocidos han elegido esta zona para fijar su residencia.

Una vivienda de grandes dimensiones

Según los datos publicados sobre el inmueble, la propiedad fue construida en 2003 y cuenta con aproximadamente 560 metros cuadrados distribuidos en varias plantas. Se trata de una vivienda unifamiliar de gran tamaño diseñada para ofrecer amplitud y privacidad.

En su interior alberga siete habitaciones y cuatro cuartos de baño, además de un amplio salón y un comedor pensado para reuniones familiares y encuentros con amigos. Las dimensiones de la casa permiten disponer de numerosas estancias independientes, algo especialmente valorado por la pareja, que siempre ha defendido la importancia de la intimidad y la vida familiar.

A ello se suma una parcela exterior de cerca de 1.000 metros cuadrados. En ella destacan las zonas ajardinadas, una piscina y diferentes espacios auxiliares, entre ellos un trastero. Todo el conjunto configura una vivienda concebida para disfrutar tanto del interior como del exterior durante gran parte del año, aprovechando el clima sevillano.

Una decoración clásica llena de recuerdos

Aunque María del Monte e Inmaculada Casal han sido siempre muy discretas respecto a su vida privada, algunas imágenes compartidas en redes sociales han permitido conocer ciertos detalles de la decoración de la casa.

El estilo predominante es clásico y elegante. Los muebles de madera oscura tienen un papel protagonista en distintas estancias, especialmente en la cocina y en algunas zonas comunes. También destacan las molduras decorativas y un comedor formal que refuerza ese aire tradicional que caracteriza gran parte de la vivienda.

Sin embargo, la decoración no resulta excesivamente recargada. Elementos como sofás en tonos grises, textiles claros y paredes pintadas en colores suaves ayudan a aportar luminosidad y equilibrio visual. La combinación entre piezas clásicas y acabados más neutros genera una atmósfera acogedora y familiar.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la enorme presencia de fotografías personales repartidas por diferentes rincones de la casa. Retratos familiares, recuerdos de viajes y momentos importantes de sus trayectorias profesionales forman parte de una decoración muy vinculada a la historia personal de ambas.

El escenario del robo que conmocionó a España

La tranquilidad de este chalet se rompió durante la madrugada del 25 de agosto de 2023. Mientras María del Monte e Inmaculada Casal dormían, varios encapuchados accedieron a la vivienda y protagonizaron un violento asalto que terminó convirtiéndose en uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas y relojes de gran valor. Las estimaciones difundidas durante la investigación situaron el botín cerca del millón de euros.