Los insultos del castellano antiguo que se han perdido con el paso del tiempo: los españoles quieren que se recuperen

La vida en la ciudad en muchas ocasiones genera situaciones de estrés relacionadas con las grandes aglomeraciones. Ya sea en atascos, centros comerciales, calles muy transitadas, transporte público, entre otras. El estrés es provocado por el aumento de la hormona llamada cortisol, lo que provoca arranques de violencia que suelen terminar saliendo en forma de insultos.

Muchas personas evitan decirlos o son conscientes de lo mal sonante que puede resultar un insulto; por ello, el influencer Álex Tizón propone recuperar del fondo de nuestros diccionarios castellanos insultos que resultan originales y graciosos.

Badulaque

Los Simpson han conseguido que perdamos el verdadero significado de la palabra «badulaque». En la actualidad, nos referimos a esta palabra para nombrar tiendas de barrio o ultramarinos, como lo era la tienda de Apu (personaje de la serie). Según la Real Academia Española (RAE), el significado se utiliza como adjetivo para describir a una persona necia, tonta, inconsciente o informal.

Zurumbático

Este término se emplea para describir a una persona que está aturdida, pasmada o lela. Hay que recalcar que se usa para describir a alguien que ha quedado confundido, trastornado o en estado de shock a causa de una fuerte impresión, golpe o noticia.

Catacaldos

A esta palabra se le asigna la acepción de persona entrometida o alguien que empieza muchas cosas diferentes sin terminar o fijarse en ninguna. El término proviene de las palabras catar (probar) y caldo, refiriéndose coloquialmente a quien picotea o se entromete en todo.

Vilordo

Usado como adjetivo para describir a una persona que es perezosa, tarda, pesada o muy lenta para realizar sus actividades. Esta palabra proviene del francés antiguo balourd (que significa torpe o lerdo).