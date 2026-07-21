La palabra que usan los catalanes para insultar al resto de españoles: si te lo dicen es probable que no te des cuenta

Como lengua cooficial española, el catalán cuenta con diversidad de palabras que se emplean en diversos ámbitos y que muchos otros no acaban de entender. En esta diversidad, aparecen vocablos, como la palabra que usan los catalanes para insultar, y en especial, a los españoles, o en concreto, a los que vienen de otras regiones a la comunidad.

Muchas palabras en catalán no se pueden traducir a otros dialectos, incluso no tienen una traducción directa al castellano. Suelen ser palabras de hace décadas y algunas de hace siglos. Además, hablando de la palabra que usan los catalanes para insultar no solo hay una, aunque realmente despunta, suele haber varias.

Qué palabra usan los catalanes para insultar al resto de españoles

La palabra en cuestión es charnego, que aunque cada vez más en desuso, suele ser un adjetivo que se plantea para especialmente calificar a aquellas personas que se instalan en la comunidad o que ya viven en ella y proceden de otras comunidades y suelen hablar en castellano porque es su lengua materna.

En catalán es xarnego, y viene del gascón charnègo y del español lucharniego o nocharniego (nocturno), cuando en este caso se atribuye a los perros de caza nocturna. En este sentido, es una palabra que se emplea y se da al forastero, especialmente como hemos señalado que todavía no se ha adaptado a la comunidad y habla siempre en castellano.

Hay que destacar que es un vocablo que tuvo su momento álgido durante los años 70, en la oleada de inmigración de habitantes que procedían de otras comunidades como Andalucía, Aragón o Valencia hacia Cataluña para trabajar.

Aunque tiene su origen en el siglo XVI, en la inmigración de los franceses occitanos a la comunidad. Se atribuye todavía hoy en día a los hijos de los inmigrantes de diversas regiones.

Más palabra que usan los catalanes para insultar

Charnego o xarnego no es la única palabra que usan los catalanes para insultar, aunque el resto tienen un significado mucho más general, que dicen los propios catalanes entre sí.

Es el caso de carallot, perepunyetes, tanoca, y hasta bleda, este último referido a cuando alguien no tiene vitalidad, que es tímido en exceso o que se muestra desanimado. Una expresión muy popular, sobre todo en Cataluña y el Levante español, es «ser una bleda assolellada» (una acelga asoleada).

Según Diccionari.cat, esto hace alusión a una planta de hojas tiernas que se ha quedado mustia y lánguida por el exceso de sol, utilizándose metafóricamente para describir a una persona que carece de fuerza o vive «en las nubes» y no tiene sangre en las venas o que no tiene demasiada energía.

Cada insulto en catalán tiene sus matices. Si hablamos de carallot, entonces hay que referirlo a la palabra coloquial en catalán que se utiliza para describir a una persona tonta, atontada, boba o corta de entendederas. Se emplea de manera informal para referirse a alguien que actúa con lentitud, que se distrae fácilmente (badoc, otro insulto en catalán) o que es un poco ingenuo.

Lo mismo que tanoca, y que según el Diccionario Catalán y Valenciano, es un término coloquial en catalán que se utiliza para definir a una persona poco espabilada, torpe, ingenua o de escasa agudeza mental. Se emplea con un tono informal, equivalente a decir «bobo», «tonto», «pardo» o «pánfilo» en español.

En general suele ser alguien corto de entendederas, si bien la palabra tanoca tiene matices y es que también se usa para describir a una persona bonachona y sin malicia, a la que los demás engañan o manejan fácilmente porque se deja llevar.

En el caso del término perepunyetes en catalán, es algo distinto, porque si bien se usa como insulto, se atribuye entonces a una persona que es exageradamente minuciosa, meticulosa y exigente, que se fija demasiado en detalles sin importancia. En español equivale a ser un tiquismiquis, un tiquis o alguien puntilloso.

Encontramos otras expresiones para insultar. Cap de suro o cabeza de corcho es la persona que siempre hace las cosas mal. El bocamoll es el bocazas, que nunca guarda un secreto. El tocacollons, o tocahuevos es el tocapelotas para todo, y hasta se dice curt de gambals para describir a la persona que tiene pocas luces.