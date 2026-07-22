Cuándo y cómo ver el espectacular mar de Ardora, el fenómeno de bioluminiscencia que ilumina el mar por la noche

El mar de Ardora, también conocido como el lugar de la bioluminiscencia marina, es uno de los fenómenos naturales más sorprendentes que pueden observarse en las costas de Galicia. Esto suele ocurrir durante algunas noches de verano, cuando el movimiento de las olas o el paso de una persona por el agua provoca destellos de color azul que iluminan el mar, ofreciendo una imagen única del entorno. Además, son numerosas las personas que desean disfrutar de este espectáculo y del norte del país, donde las condiciones suelen ser más favorables.

¿Qué es el mar de Ardora?

El mar de Ardora es un mar que tiene un fenómeno de bioluminiscencia producido por millones de microorganismos marinos, principalmente dinoflagelados, que emiten luz cuando el agua se agita. Una reacción que forma parte de su mecanismo de defensa y produce un brillo azul eléctrico que puede observarse en la superficie del mar. Además, también ocurre en otras zonas del mundo, pero en España es conocido sobre todo en la costa gallega, donde cada año atrae a numerosos curiosos y aficionados a la fotografía nocturna.

¿Cuándo se puede ver?

No hay una fecha exacta, pero suele aparecer con mayor frecuencia entre los meses de junio a septiembre. En estas fechas es cuando el agua alcanza temperaturas más elevadas y se dan las condiciones adecuadas para la proliferación del plancton bioluminiscente. Además, los mejores momentos para verlo se dan cuando coinciden los siguientes factores:

Noches sin luna o con muy poca iluminación.

Cielos despejados.

Mar en calma.

Playas alejadas de la contaminación lumínica.

En estas circunstancias, el brillo azul resulta mucho más intenso y visible.

¿Cómo ver la bioluminiscencia?

Para poder ver este fenómeno, es recomendable ir a una playa con poca luz artificial y esperar a que anochezca por completo. Además, se suele apreciar mejor cuando las olas rompen en la orilla o al mover el agua con los pies o las manos. Por otro lado, no recomiendan usar linternas ni flashes, ya que la luz artificial dificulta apreciar la intensidad de la bioluminiscencia.

Las mejores playas

Las mejores playas para ver este acontecimiento son las siguientes:

Playa de Carnota (A Coruña).

Playa de Nemiña (A Coruña).

Playa de Baleares (A Coruña).

Playa de O Rostro (A Coruña).

Playa de As Catedrais (Lugo).

A su vez, la bioluminiscencia depende de factores naturales, por lo que su aparición no se puede garantizar nunca.

El espectáculo de luces

Las imágenes del mar iluminado por destellos azules se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en redes sociales durante el verano. Aunque, los expertos enfatizan que se trata de un proceso natural cuya intensidad varía según la concentración de microorganismos, el estado del mar y las condiciones meteorológicas. Por eso, quienes tienen la oportunidad de contemplarlo disfrutan de uno de los espectáculos más fascinantes que ofrece la naturaleza, respetando el entorno y evitando alterar el ecosistema marino.