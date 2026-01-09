Fotografía nocturna del cielo en enero 2026: consejos y trucos

Enero es un mes muy apto para practicar la fotografía del cielo nocturno. Las largas noches, especialmente en el hemisferio norte, y un aire invernal que suele ser más claro y estable, ofrecen condiciones ideales. ¿Cómo conseguir fotografías memorables?

La preparación

La planificación lo es todo. Lo primero es elegir un cielo oscuro. El mayor enemigo es la contaminación lumínica de las ciudades. Busca zonas rurales, parques nacionales o áreas de montaña. Puedes usar apps como Light Pollution Map para encontrar los lugares más oscuros cerca de ti.

El equipo esencial

Los siguientes elementos conforman el equipo básico:

Cámara . Cualquier réflex, mirrorless o compacta avanzada que tenga modo manual (M).

. Cualquier réflex, mirrorless o compacta avanzada que tenga modo manual (M). Trípode . Robusto, para que no se mueva con el viento. Es absolutamente imprescindible.

. Robusto, para que no se mueva con el viento. Es absolutamente imprescindible. Objetivo . Lo ideal es un gran angular luminoso (como un 14mm, 24mm o 35mm con apertura f/2.8 o más abierta).

. Lo ideal es un gran angular luminoso (como un 14mm, 24mm o 35mm con apertura f/2.8 o más abierta). Disparador remoto o intervalómetro . Para no tocar la cámara al hacer la foto y evitar vibraciones. Si no tienes, usa el temporizador de 2 segundos.

. Para no tocar la cámara al hacer la foto y evitar vibraciones. Si no tienes, usa el temporizador de 2 segundos. Baterías extra . El frío las agota rápidamente. Guárdalas en un bolsillo interior para mantenerlas calientes.

. El frío las agota rápidamente. Guárdalas en un bolsillo interior para mantenerlas calientes. Abrigo. Vístete con muchas capas. Una sesión de fotos nocturna en invierno requiere estar quieto y con frío. Una manta o una silla plegable te harán la noche más agradable.

Las apps

Usa aplicaciones gratuitas como Stellarium o PhotoPills. Te permiten simular cómo estará el cielo en tu ubicación y a tu hora. Así sabrás exactamente dónde saldrá Orión, en qué punto del cielo estará Júpiter o por dónde pasarán las estrellas fugaces Cuadrántidas.

Fotografiando el cielo

Las constelaciones de enero, como Orión, Tauro y Géminis, son brillantes y perfectas para practicar.

Configuración básica

La configuración recomendada es la siguiente:

Modo . Manual (M).

. Manual (M). Formato . RAW (si es posible), te da más margen para editar después.

. RAW (si es posible), te da más margen para editar después. Apertura . La más abierta que permita tu objetivo (ej. f/2.8).

. La más abierta que permita tu objetivo (ej. f/2.8). Tiempo de exposición . Para que las estrellas salgan como puntos y no como rayas, usa la Regla del 500. Divide 500 entre la distancia focal de tu objetivo.

. Para que las estrellas salgan como puntos y no como rayas, usa la Regla del 500. Divide 500 entre la distancia focal de tu objetivo. ISO . Comienza entre 1600 y 3200. Ajústalo según pruebes.

. Comienza entre 1600 y 3200. Ajústalo según pruebes. Enfoque. ENFOQUE MANUAL. Esto es crucial. Usa la pantalla LCD de tu cámara (modo Live View), amplía la imagen de una estrella brillante y gira el anillo de enfoque hasta que la estrella sea un punto diminuto y nítido.

Composición

No fotografíes solo el cielo. Incluye un elemento en primer plano: un árbol interesante, una roca, un viejo granero o una montaña silueteada. Esto da escala, profundidad e impacto.

Las noches alrededor de la Luna nueva (18 de enero) son las más oscuras y, por tanto, las ideales para capturar la mayor cantidad de estrellas y detalles.

Captura de planetas

El 10 de enero Júpiter está en su punto más brillante y cercano. Se verá como un punto de luz intenso y fijo en el cielo, cerca de la constelación de Géminis.

Los planetas son pequeños y brillantes; por lo tanto, la técnica cambia:

Objetivo . Necesitarás un teleobjetivo (200mm o más) para que se vea bien.

. Necesitarás un teleobjetivo (200mm o más) para que se vea bien. Configuración. Exposiciones muy cortas (entre 1/100 y 1/500 de segundo), ISO bajo (100-400) y la apertura que dé la mejor nitidez (a menudo f/5.6 o f/8).

Cazar una estrella fugaz

La lluvia de estrellas Cuadrántidas tiene su máxima actividad la noche del 3 al 4 de enero. Sin embargo, habrá una Luna llena que iluminará mucho el cielo. Aun así, las Cuadrántidas son famosas por producir “bolas de fuego” (meteoros muy brillantes).

Técnica para “cazarlas”:

Usa tu gran angular para capturar la mayor porción de cielo posible .

. Configura un intervalómetro para que la cámara tome fotos de forma continua.

para que la cámara tome fotos de forma continua. Apunta la cámara hacia el noreste (de donde parecen venir los meteoros), pero incluyendo también el cenit.

La cámara tomará cientos de fotos durante horas. Hay buena probabilidad de que una brillante bola de fuego cruce tu encuadre en algún momento. Es un juego de paciencia y suerte.

Consejos prácticos

El lugar importa (mucho)

No todos los cielos son iguales, y eso se nota enseguida en las fotos. Elegir bien el sitio marca una gran diferencia:

Alejarse de las luces de la ciudad permite que aparezcan muchas más estrellas.

permite que aparezcan muchas más estrellas. Los paisajes abiertos, la montaña o la costa suelen funcionar especialmente bien.

Si el lugar es nuevo, conviene visitarlo de día para orientarse y evitar riesgos innecesarios.

Un buen lugar no garantiza una gran foto, pero uno malo casi asegura que no la habrá.

Ten en cuenta la Luna y el tiempo

La Luna condiciona por completo la fotografía nocturna. No es buena ni mala en sí misma, todo depende de lo que quieras conseguir:

Noches sin Luna: ideales para capturar la Vía Láctea o cielos muy oscuros.

Con Luna: perfectas para paisajes nocturnos, ya que ilumina el terreno de forma natural.

El tiempo también manda. Un cielo totalmente despejado es ideal, aunque algunas nubes altas pueden añadir interés. Eso sí, conviene revisar siempre la previsión y tener un plan alternativo.

La fotografía nocturna enseña a bajar el ritmo. Habrá fotos fallidas, frío en las manos y momentos de duda. Es normal. Forma parte del proceso. Abrigarse bien, moverse con calma y disfrutar del silencio ayuda más de lo que parece.

