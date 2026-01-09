Lunas y eclipses de enero 2026: calendario astronómico

Enero de 2026 comienza con un fenómeno impactante: una grande y brillante Luna llena. Este mes no trae eclipses, pero nos permite disfrutar de todo el ciclo de fases lunares. Enseguida te damos el calendario exacto para que te guíe durante este mes.

Fases lunares en enero de 2026

La Luna cambia de aspecto cada noche. Pasa por cuatro fases principales: llena, cuarto menguante, nueva y cuarto creciente. Las siguientes son las fechas exactas y lo que verás en cada una de ellas.

Luna Llena (Superluna “del Lobo”)

Tiene lugar el sábado 3 de enero. Es la primera Luna llena y también la primera “superluna” del año. Esto significa que la Luna está en su punto más cercano a la Tierra (perigeo); esto hace que se vea más grande y brillante de lo habitual.

Se le llama “Luna del lobo” porque ese fue el nombre tradicional que le dieron algunas tribus nativas americanas. La asociaban con los aullidos de los lobos en las largas noches de invierno.

Para verla, solo tienes que salir al atardecer del sábado 3 y mirar hacia el este. Verás cómo asoma por el horizonte. Cuando está baja, se produce un efecto óptico llamado “ilusión lunar”, que la hace parecer enorme. Estará visible toda la noche.

Cuarto menguante

Se producirá el sábado 10 de enero. La Luna se verá como si estuviera “partida” por la mitad. En el hemisferio norte, verás iluminado el lado izquierdo. Es ideal para observarla por la mañana. Se ve alta en el cielo sur antes del amanecer.

Luna nueva

Tendrá lugar el domingo 18 de enero. Ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol; esto hace que su lado iluminado nos quede de espaldas. En otras palabras, no se ve desde la Tierra.

La oscuridad total que proporciona la Luna nueva es la mejor época del mes para observar las estrellas débiles, galaxias, nebulosas y la Vía Láctea. Para ver el cielo profundo, las mejores noches son alrededor del 18 de enero.

Cuarto creciente

El cuarto creciente se produce el domingo 25 de enero. Nuevamente se ve media Luna, pero ahora está iluminada en el lado derecho, en el hemisferio norte.

Es perfecta para verla al anochecer. Se aprecia alta en el cielo oeste después de la puesta de sol. Cada noche que pase, irá creciendo hasta la siguiente Luna llena de febrero.

Enero sin eclipses

Enero de 2026 no tendrá eclipses lunares ni solares. A veces, este descanso es bueno, porque nos permite apreciar la belleza natural de las fases lunares sin distracciones.

Cómo observar y disfrutar de la Luna

La Luna es el objeto astronómico más accesible a simple vista. No necesitas equipos caros, solo un poco de curiosidad.

Para ver la Luna sirve cualquier lugar con el cielo despejado, incluso una ciudad. Si quieres apreciar más detalles, intenta alejarte de las luces urbanas. Un parque oscuro, el campo o la montaña ofrecen un cielo más contrastado y profundo.

Usa apps gratuitas como Stellarium o SkySafari. Te muestran en tiempo real dónde está la Luna desde tu ubicación. Observar a simple vista es suficiente para detectar las fases, los mares (las grandes manchas oscuras) y el brillo.

Binoculares y telescopio

Es muy recomendable utilizar unos binoculares comunes (como 7×50 o 10×50). Así podrás captar muchos más detalles: cráteres, montañas y los bordes de los mares lunares. Es una experiencia mucho más rica.

Si tienes acceso a un telescopio pequeño, verás los detalles del “terminador” (la línea que separa el día de la noche en la Luna); allí las sombras son más largas y los cráteres se ven en relieve espectacular.

Fotografía

Puedes fotografíar la Luna con tu teléfono móvil. Utiliza trípode y el modo “profesional” o “nocturno”, si tu cámara lo tiene. Baja el brillo (exposición) para que la Luna no salga como una mancha blanca sin detalles. Si tienes cámara, utiliza un objetivo “telephoto”.

¿Hace falta telescopio?

No necesariamente. Todo depende de cómo quieras observar:

A simple vista : suficiente para seguir las fases y disfrutar de la luna llena.

: suficiente para seguir las fases y disfrutar de la luna llena. Binoculares: una opción excelente y económica; permiten ver cráteres grandes y mares lunares.

Telescopio : ideal si te interesa explorar con más detalle, aunque incluso uno pequeño es más que suficiente.

: ideal si te interesa explorar con más detalle, aunque incluso uno pequeño es más que suficiente. Un error común es pensar que se necesita mucho aumento. En realidad, menos aumento suele dar imágenes más nítidas.

Elige bien el momento y el lugar

La observación mejora mucho si cuidas estos detalles:

Observa cuando la Luna está alta , no justo al salir o ponerse (excepto si buscas fotos artísticas).

, no justo al salir o ponerse (excepto si buscas fotos artísticas). Evita noches con nubes finas o bruma, ya que difuminan los detalles.

Reduce la contaminación lumínica , aunque la Luna se ve incluso desde la ciudad.

, aunque la Luna se ve incluso desde la ciudad. Y no olvides algo básico: abrígate bien, sobre todo en invierno. El frío puede arruinar una buena sesión.

Usa herramientas que te ayuden

Hoy en día, el móvil es un gran aliado:

Apps de astronomía te indican la fase lunar, horarios y posición exacta.

Algunas permiten apuntar el teléfono al cielo y reconocer lo que estás viendo en tiempo real.

Son muy útiles para aprender sin complicaciones.

