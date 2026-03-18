Vuelven las auroras boreales a España: las fechas exactas y los mejores sitios para poder verlas

Este viernes, 20 de marzo de 2026, podrían observarse auroras boreales en España, un fenómeno que normalmente asociamos a regiones como Noruega, Alaska o Islandia. Se trata de un evento muy poco habitual en nuestro país, pero que, coincidiendo con el equinoccio de primavera, será posible gracias al aumento de la actividad solar y a una combinación de factores. Precisamente, el equinoccio es uno de los momentos más favorables para que este fenómeno aparezca en latitudes más bajas de lo habitual, ya que se intensifica la interacción entre el campo magnético terrestre y el viento solar.

Esto crea una serie de grietas en la magnetosfera que facilitan que las partículas solares penetren en la atmósfera con muchísima más fuerza, aumentando notablemente la probabilidad de ver auroras boreales en España. Es lo que se conoce como «efecto Russell-McPherron». Ademas, según la comunidad científica, las condiciones en las que se va a producir el equinoccio de primavera este 2026 es especialmente favorable para la observación de este fenómeno: por un lado, la alta actividad solar incrementa la frecuencia de tormentas geomagnéticas responsables de las autoras y, por otro lado, la cercanía de la Luna nueva hará que los cielos estén más oscuros de lo normal.

Auroras boreales en España

«Las auroras ocurren en una capa superior de la atmósfera de la Tierra llamada ionosfera, pero generalmente se originan con la actividad del Sol. En ocasiones, durante las explosiones llamadas eyecciones de masa coronal, el Sol libera partículas con carga eléctrica que se aceleran a medida que viajan a través del sistema solar. Cuando se acumula demasiada energía, las líneas del campo magnético se rompen y liberan partículas energéticas que siguen las líneas del campo magnético y “llueven” sobre los polos de la Tierra. Cuando estas partículas chocan contra los átomos de la atmósfera, hacen que los átomos brillen, creando las auroras. Esto sucede más a menudo y con más intensidad cuando el Sol está en el nivel máximo de actividad de su ciclo de 11 años; este pico es llamado el máximo solar», explica la NASA.

El momento más favorable para observar las auroras es el 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera, especialmente entre las 22:00 y las 02:00 horas. Los lugares más favorables incluyen Galicia, Asturias, Cantabria y los Pirineos. En las Islas Canarias, destacan puntos elevados como el Parque Nacional del Teide, el Roque de los Muchachos en La Palma o el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera.

Ahora bien, aunque se den todas las condiciones, no se puede garantizar que se puedan observar las auroras boreales en España, ya que su aparición depende de la intensidad de la tormenta solar, la meteorología y factores locales como la nubosidad y la contaminación lumínica. Sin embargo, cuando ocurren, transforman el cielo en un espectáculo sorprendente.

«Cuando una partícula energética choca contra un átomo de oxígeno, libera una luz roja o verde dependiendo de la energía del átomo de oxígeno. Los átomos y moléculas de nitrógeno emiten luz azul y rosa. Dependiendo de la mezcla de átomos y moléculas en la atmósfera superior, las auroras pueden mezclarse para crear otros colores como amarillo y blanco. Una de las razones por las que las auroras rojas son el color más común que se observa en las latitudes más bajas es porque los átomos de oxígeno que resplandecen en rojo se encuentran más altos en la atmósfera», señala la NASA.

Una oportunidad única para 2026

La periodista y fotógrafa Kris Ubach, quien ha recorrido el mundo para captarlas, explica a Viajes National Geographic que «hay veces que se produce y está nublado y luego no se ve, y otras que está despejado y no se ve porque no se está produciendo la tormenta solar», por lo que es indispensable seguir la previsión meteorológica. Además, «existen aplicaciones específicas para auroras boreales, que te dicen en qué hora del día van a suceder, con qué intensidad… no son matemáticas, pero sí bastante fiables. Es un truco interesante, sobre todo, para cuando vas a fotografiarlas».

«A las que viajan para fotografiarlas, les diría que lo más necesario es un trípode, porque al final, la imagen que vemos plasmada, muchas feces son fotografías tomadas a 20 o 30 segundos para que se vea en todo su esplendor», añade. «También es necesario encontrar una zona que no tenga contaminación lumínica y por supuesto que sea una noche que no esté nublado. Necesitamos un cielo muy despejado y muy alejado de las zonas de contaminación lumínica, lejos de ciudades, a bosques, a lagos».

A pesar de que la posibilidad de observar auroras boreales en España, es importante tener presente que se trata de un fenómeno poco común en estas latitudes. Sin embargo, si sucede, el espectáculo puede ser inolvidable. Por este motivo, los expertos aconsejan estar alerta a las predicciones de actividad solar y al estado del cielo el 20 de marzo.