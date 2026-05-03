El PP de Ayuso ya recluta voluntarios para estar en «todas» las mesas electorales: «Con Sánchez todo es posible»

El PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, está alertando a sus bases sobre posibles «trampas» del Gobierno de Pedro Sánchez en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Según han confirmado a OKDIARIO asistentes a las reuniones, la dirección del PP madrileño está manteniendo encuentros con las agrupaciones, con un año de antelación, para pedirles voluntarios con el fin de que haya representates del PP en todas las mesas electorales el día de los comicios, porque «con Sánchez todo es posible».

El mensaje se está trasladando a todas las agrupaciones, por pequeñas que sean. Y se desplaza por tierra, mar y aire. Las diferentes agrupaciones populares ya recibieron una petición por escrito, el pasado mes de abril, que se está reforzando y reiterando en persona en las organizaciones, a través de sucesivos encuentros y reuniones. En todas ellas se previene contra un posible «pucherazo» de Sánchez. Y se solicitan voluntarios para estar a pie de urna en las más de 7.000 urnas autonómicas que se van a instalar en las elecciones de 2027 (en 2023 fueron un total de 7.118).

La advertencia siempre es idéntica: «no nos podemos fiar del PSOE de Pedro Sánchez» o «tenemos que estar vigilantes a pie de urna, en cada mesa electoral». Por ello, el propio secretario general del PP, Alfonso Serrano, así como otros dirigentes regionales, se han puesto manos a la obra, agrupación por agrupación, sean locales o sectoriales.

Algunos de los asistentes a reuniones con el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, no ocultan su sorpresa ante tamaña insistencia de la organización y se preguntan para sus adentros por qué la cúpula de su partido «ha empezado tan pronto a pedir esfuerzos a la militancia», especialmente porque todos los consultados están convencidos de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, revalidará su mayoría absoluta en las elecciones de 2027 y que el candidato del PSOE, Óscar López, «no tiene nada que hacer frente a Ayuso».

Pero en la cúpula del PP madrileño están ojo avizor, convencidos de que Sánchez es capaz de promover un «pucherazo» en las elecciones. Por otra parte, desde la dirección popular desconfían del impacto de la ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra la Segunda República, y el 28 de diciembre de 1978, víspera de la entrada en vigor de la Constitución española, porque entiende que no tiene otro objetivo que el de «aumentar los votos en favor del PSOE».

Estas mismas fuentes afirman que esa nacionalización, en todo caso, tiene un impacto seguro en el censo electoral y que podría incluso alterar el reparto de escaños, al variar cifras y porcentajes. «Sabemos que ahora cada escaño en Madrid nos cuesta 22.000 votos -asegura un dirigente del PP de Madrid- pero no sabemos cuántos votos más van a entrar en el censo, ni cómo se repartirán los restos para otorgar el último escaño».

Lo que tienen claro todos los dirigentes del PP madrileño consultados por OKDIARIO es que «Sánchez lo va a intentar todo contra la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) y nosotros tenemos que estar preparados para pararle». En este sentido, añade otro de los consultados: «Cuanto antes nos pongamos en guardia, mejor preparados estaremos llegado el momento».