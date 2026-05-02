Feijóo respalda a Ayuso frente a «las zancadillas» de Sánchez: «Madrid necesita acompañamiento»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la celebración del Día de la Comunidad de Madrid para reivindicar el espíritu de libertad que, a su juicio, define a la región y para lanzar un mensaje directo al Gobierno de Pedro Sánchez: Madrid no necesita obstáculos, sino colaboración.

El líder del PP ha vinculado el carácter del pueblo madrileño a la gesta histórica del levantamiento de 1808. «Probablemente en el ADN madrileño esté presente aquel grito, aquella decisión de defender la libertad y la independencia de la nación y del pueblo de Madrid», ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que ese «interés por la libertad» y esa «valentía» impregnan a los madrileños y explican, en su opinión, el creciente atractivo de la región. «Por eso cada día más gente quiere venir a vivir a Madrid, a trabajar a Madrid y a contagiarse del vitalismo y de la valentía de este pueblo», ha subrayado.

Feijóo ha articulado su discurso en torno al concepto de «acompañamiento» como contrapunto a lo que ha descrito como la actitud de zancadilla del Ejecutivo central hacia el Gobierno autonómico madrileño. El líder del PP ha desglosado ese compromiso en cuatro áreas concretas: resolver la huelga sanitaria que, según Feijóo, «desde hace casi un año está perjudicando los servicios sanitarios del conjunto de las comunidades autónomas»; diseñar conjuntamente una política de infraestructuras y transporte público para la región; ordenar los flujos migratorios, «velar por la inmigración regular» y trasladar el mensaje de que «a España se viene a aportar, a trabajar y a contribuir» y abandonar la actitud de confrontación sistemática con la Comunidad de Madrid desde el Gobierno de la nación.

Sobre la huelga en el sector sanitario, el presidente del PP ha sido especialmente explícito al señalar que resolver ese conflicto exige «sentarse y reflexionar» sobre cómo solucionar una situación que lleva afectando casi un año a los servicios de salud de todas las comunidades autónomas. En materia migratoria, Feijóo ha reclamado que el mensaje institucional sea inequívoco: quienes lleguen a España deben hacerlo de manera regular y con voluntad de integrarse y contribuir.

«Acompañar a la Comunidad de Madrid es lo que creo que debe hacer cualquier político responsable que tenga responsabilidades en el Gobierno de la nación», ha sentenciado el líder popular, quien ha asegurado querer asumir ese compromiso en la jornada del 2 de mayo. «No creo que zancadillar a un gobierno y lo que representa el Gobierno de la Comunidad de Madrid sea algo que deba ser constante y continuo en la actitud del Gobierno central», ha añadido, convencido de que «los madrileños toman buena nota de lo que está ocurriendo desde hace años».